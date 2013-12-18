تمرکز اعطای وام ازدواج در يك بانك/ بالا رفتن سن ازدواج مشکل آفرین است

اسدالله ربانی مهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسئله وام ازدواج از مشكلات زوجهای جوان است و عملكرد استان همدان در اين عرصه ميانگين است بطوری که در حال حاضر 3 بانك به اعطای وام ازدواج براي جوانان مي‌پردازند.

رباني‌مهر از مشكل اعتباري بانك‌ها سخن گفت و اظهار داشت: مدت زمان ارائه وام ازدواج در هر بانك ممكن است از چهار تا هفت ماه، متغير باشد.

معاون فرهنگي و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: هر يك از افراد به هنگام ثبت نام در سايت وام ازدواج به طور متوسط بين 6 تا هشت ماه در صف وام ازدواج قرار مي گيرند و به محض دريافت تاييديه مي توانند به بانك مورد نظر مراجعه كرده و ساير اقدامات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تنها متولي امور جوانان نيست و 19 دستگاه در اين حوزه مسئوليت دارند، افزود: در حوزه جوانان، بيكاري، بالا رفتن سن ازدواج، مسئل فرهنگي و وام ازدواج و معضلات فرهنگي همچون مواد مخدر و حجاب مشکلاتی در استان همدان وجود دارد.