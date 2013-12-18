بصیرت ملت ایران عامل ریشه کنی فتنه 88 بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرم علی فراشی شامگاه سه شنبه در جلسه برنامه ریزی ایام الله های دهه فجر و نهم دی در استان کردستان اظهار داشت: هنوز عمق فاجعه فتنه ۸۸ آنگونه که مقام معظم رهبری می ‌خواستند برای مردم تبیین نشده و نخبگان جامعه باید برای روشنگری درباره ابعاد این حادثه بیش از پیش تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مردم تشنه دیدن زوایای کور فتنه سال 88 هستند، افزود: اگر تدابیر رهبر نبود نظام دستخوش حوادث بسیار تلخی می شد و اگر لطف خداوند و تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری نبود هیچکس نمی دانست که چه بر سر این نظام و ملت می آمد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به دیدار هیئت اروپایی با دو تن از سران فتنه در هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: این دیدار نشان داد که دشمنان این ملت هیچگاه از فتنه گری دست برنمی دارند و بر همه ما تکلیف است که لحظه ای از آنها غافل نشویم.

حجت الاسلام فراشی یادآور شد: حماسه نهم دی حاصل حضور خود جوش مردم در صحنه بود و بنابراین تقویت تشکل های مردمی در زنده نگه داشتن یاد آن روز بزرگ تاریخی بسیار مؤثر است.

وی در ادامه با اشاره به تقارن هفته وحدت امسال با ایام الله دهه فجر بیان کرد: هفته وحدت نماد عینی وحدت و همدلی مسلمانان در ایران اسلامی است و کردستان نماد عینی این وحدت است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به برگزاری همایش منادیان وحدت در این ایام اشاره کرد و گفت: برگزاری منظم برنامه ها در هفته وحدت امسال با توجه به سیاست های خصمانه دشمنان در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد و یک بار دیگر نشان دهیم پایبند و متعهد به اسلام و انقلاب هستیم.

تبیین عوامل پیروزی انقلاب در بین خانواده ها

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه باید عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در بین خانواده ها و به ویژه جوانان تبیین شود، اظهار داشت: باید نقش و شور و شوق جوانان در دوران پیروزی انقلاب و همچنین دستاوردهایی که این انقلاب برای ایران و اسلام به همراه داشته است، بازگو و منعکس شود.

سهیلا نصرصادقی با تأکید بر اینکه نشان دادن این دستاوردها در برابر توطئه ها اهمیت زیادی دارد، افزود: برگزاری برنامه های جنبی در این راستا می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و هنری با محوریت استکبارستیزی و جلسات پرسش و پاسخ در مدارس، دانشگاه ها و مساجد با موضوع نهم دی ماه باید در دستور کار قرار گیرد.