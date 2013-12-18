تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه/ وحدت حوزه و دانشگاه مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، 27 آذرماه سالروز شهادت دکتر مفتح است که امام راحل با تیزبینی و بصیرت مثال زدنی خود و به پاس تلاش های این شهید بزرگوار در نزدیک کردن دو نهاد بزرگ علمی کشور به یکدیگر، این روز را روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیدند.

امام خمینی(ره) جایگاه ویژه ای را برای حوزه و دانشگاه قائل بودند و حتی در وصیتنامه الهی و سیاسی خود، بیان داشتند که اگر این دو نهاد علمی و بزرگ کشور اصلاح شود، کشور اصلاح خواهد شد.

شهید دکتر محمد مفتح که استادی به نام در حوزه علمیه قم بود، حضور در دانشگاه را برای خود واجب و ضروری می دید به همین خاطر در کنار تدریس علوم حوزوی، به تحصیل در دانشگاه پرداخت و به درجه دکتری نائل آمد.

این شهید بزرگوار که تجربه حضور در دو نهاد بزرگ علمی کشور را داشت، متوجه شد که دشمن سعی دارد تا بین فرهیختگان دانشگاه و روحانیون فاصله بیاندازد تا بدین وسیله راه نفوذ در کشور را به دست آورد.

دکتر مفتح با تیزبینی بالای خود تلاش کرد تا این دو مرکز علمی را به یکدیگر نزدیک کند و در کنار شهیدان مرتضی مطهری و بهشتی شعار وحدت حوزه و دانشگاه را سر داد.

ایشان با سخنرانی های حماسی خود در دانشگاه های مختلف و حوزه های علمیه زمینه انس روشنفکران و تحصیلکردگان غربی با مبانی حیات بخش اسلام را فراهم کرد و پیوندی ناگسستی بین نخبگان دانشگاهی و فضلای حوزوی برقرار ساخت.

در حقیقت شهید مفتح در راه پیوند حوزه و دانشگاه بسیار تلاش کرد و این روز فرصت مغتنمی است تا از خدمات این یار مخلص و دیرینه امام تجلیل شود.

حوزه و دانشگاه در یک مسیر و برای یک هدف حرکت می کنند



حجت الاسلام علی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک امروز حوزه علمیه و دانشگاه به عنوان دو جز اصلی و تأثیر گذار در پیشرفت و تعالی کشور محسوب می شوند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر امروز ایران پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، توانسته است قله های ترقی را طی کند و در دنیا به عنوان یک الگو مطرح شود به علت پیوند ناگسستنی بین حوزه و دانشگاه و تلاش جهادگرانه نخبگان در این دو نهاد علمی است.

وی ادامه داد: شهید دکتر محمد مفتح به عنوان یک چهره حوزوی و دانشگاهی حرکت بزرگی را آغاز کرد که اکنون ثمرات و برکات آن به خوبی مشخص است.

مردانی اضافه کرد: حرکات تأثیر گذار و سخنان روشنگرانه دکتر مفتح همواره خشم دشمنان نظام و انقلاب را به همراه داشت و سرانجام استکبار جهانی و گروهک فرقان در 27 آذر ماه 1358 این شخصیت بزرگ و علمی را از نظام اسلامی گرفت.

وی اظهار داشت: خدمات دکتر مفتح هیچگاه از اذهان مردم و نخبگان کشور پاک نخواهد شد و امام خمینی(ره) نیز با بصیرت مثال زدنی خود و نامگذاری روز شهادت ایشان، به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه سنگ بنای احیای ارزشهای مدنظر این شهید بزرگوار را پایه ریزی کرد.

این مسئول بیان گفت: غربی ها معتقد به جدایی دین از سیاست هستند اما جامعه ایران با تکیه بر ارزشهای حیات بخش اسلامی معتقد به جدایی دین از سیاست نیست.

وی تأکید کرد: امروز دشمنان تلاش دارند تا دانشگاهیان را از مراکز دینی و حوزویان را از مراکز دانشگاهی دور کنند اما بر اساس مکتب اسلام این دو نهاد علمی در یک مسیر و برای یک هدف حرکت می کنند.

این فعال فرهنگی گفت: اینکه برخی‌ها به این وحدت ایراد می‌گیرند که محیط دانشگاه متفاوت با حوزه است باید بدانند که در مسیر ترسیم شده دشمنان گام برمی‌دارند و هرگز حاضر نیستند از نتایج و ثمرات این وحدت بهره ببرند.

مردانی افزود: جمعیت چند میلیون نفری دانشجویان در کشور ایران به همراه چند صد هزار نفر طلبه در سطح مدارس و حوزه‌های علمیه به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور ما مطرح است و باید با تقویت ارتباطی بین این دو مجموعه بزرگ و تأثیرگذار زمینه رشد و تعالی کشور مهیا شود.

دشمن تلاش دارد تا میان حوزه و دانشگاه فاصله ایجاد کند

استاد حوزه علمیه خواهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوزه و دانشگاه دو مرکز علمی و تأثیرگذار در روند توسعه و پیشرفت کشور هستند و اگر فعالیت موثر این دو نهاد علمی نباشد، رسیدن به پیشرفت و توسعه امری غیرممکن است.

فاطمه امینی افزود: قطعا اگر نخبگان دانشگاه و اساتید حوزه های علمیه وحدت و انسجام خود را حفظ کنند، رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی فراهم تر خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز در جنگ نرم دشمن، وظیفه اساتید و نخبگان حوزوی و دانشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکنون استکبار با تمام وسائل و امکانات، به جنگ اعتقادات نسل جوان این کشور آمده است و وظیفه فرهیختگان این دو مرکز علمی است که در این زمینه آگاه سازی کنند.

امینی با بیان اینکه هر نوع اتحاد و همبستگی دانشگاهیان و حوزویان به سرعت و با وسعت به جامعه سرایت و زمینه‌ساز یکپارچگی و اتحاد ملت می‌شود، اضافه کرد: در نقطه مقابل، بروز نا پیوستگی و چند دستگی در میان این دو مرکز بزرگ، به جامعه اسلامی راه می‌یابد و آثار خطرناک بر جا می‌گذارد.

این استاد حوزه تأکید کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری حوزه و دانشگاه وظائف متعدد و مهمی دارند که یکی از شاخص ترین آنها، ساختن کشور است.

این فعال فرهنگی یادآور شد: امروز دشمن تلاش دارد تا میان این دو مرکز علمی فاصله ایجاد کند و با ایجاد بدبینی و یاس زمینه همکاری دانشگاه و حوزه را کاهش دهد که نیازمند بصیرت و آگاهی همه نخبگان کشور است.

وی عنوان کرد: اکنون حضور برخی اساتید حوزه های علمیه در دانشگاههای کشور و برخی اساتید دانشگاه در حوزه های علمیه نشان دهنده پیوند و انس بین این دو مرکز علمی است که باید بیش از پیش تقویت شود.