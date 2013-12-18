به گزارش خبرنگار مهر، حسين مجتبوي سه‌شنبه شب با خبرنگاران كه در سالن كنفرانس دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: عرفان از دیدگاه مسلمانان موضوعی است که باید به آن اهتمام داده شود.

وي افزود: عرفان اسلامی از آموزه‌های ارزشمند مکتب سراسر نورانی اسلام و ائمه اطهار(ع) است و اين بدان معني است كه معیارها و استانداردهای عرفان اسلامی در کلام و زندگی سراسر نورانی ائمه اطهار(ع) مشاهده می‌شود.

مجتبوي گفت: در اين راستا با حضور اندیشمندان و پژوهشگران سراسر کشور و با هدف اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و رضوی، همایش ملی و سراسری به عنوان "همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی" در گناباد برگزار مي‌شود.

وي تصريح كرد: همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی، در ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد با برگزار خواهد شد.

مجتبوي بيان داشت: همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی در دوسطح اساتید دانشگاه و حوزه و دانشجویان و طلاب سطح یک برگزار خواهد شد.

وي گفت: گرامیداشت و تجلیل از تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر هنری و فرهنگی در حوزه عرفان اسلامی یکی از اهداف این همایش ملی است.

وي افزود: تجلیل از پدیدآورندگان و مؤلفین آثارهای فاخر فرهنگی و هنری با موضوع سیره ائمه معصومین(ع) بویژه امام رضا(ع) و گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی ائمه اطهار(ع) بویژه امام رضا(ع) و چاپ، نشرو اشاعه آثار تولید شده و حفظ آن برای دوستداران اهل بیت(ع) از ديگر اهداف همايش است.

مجتبوی گفت: اسرار عبادت در آموزه های امام رضا(ع)، تاثیر پذیری دو مکتب بغداد و خراسان از آموزه های رضوی، عرفان رضوی در آموزه های رضوی، عرفان عملی در آموزه های رضوی و اصول و مبانی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی از محورهای همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی است.

وي ادامه داد: ولایت و مهدویت در عرفان اسلامی با تاکید بر آموزه های رضوی، جایگاه حضرت امام رضا(ع) از دیدگاه عالمان و عارفان اسلامی، نقش امام رضا(ع) در انتشار و اعتلای اندیشه های اصیل عرفانی در خراسان، فضایل و مناقب رضوی در آثار عرفان اسلامی، ارتباط عرفان و زیارت و عرفان در ادعیه، مناجات شعبانیه و آموزه های رضوی از ديگر محورهای همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی است.

مجتبوي بيان داشت: امام جمعه، فرماندار، شورای شهر و شهرداری، حوزه علمیه گناباد، دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه و دانشگاه های فردوسی، پیام نور، حمکت سبزوار و هنر نیشابور از این همایش اعلام حمایت کرده اند.

وی درخصوص نحوه ثبت نام و ارسال مقاله به همایش ملی عرفان اسلامی افزود: پژوهشگران می توانند پس از ثبت نام در پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد و دریافت شیوه نامه تدوین مقاله، چکیده و اصل مقاله خود را در قالب فایل ورد و تا زمانبندی مشخص شده ارسال نمایند.

وي افزود: دریافت مقاله از پژوهشگران صرفا از طریق وب سایت و رایانامه این دانشگاه امکان پذیر بوده و در شرایط خاص و عدم دسترسی به اینترنت علاقه مندان می توانند به دبیرخانه این همایش تماس حاصل فرمایند.

مجتبوي گفت: آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات پایان بهمن ماه۹۲، آخرین مهلت دریافت اصل مقالات پایان اسفندماه۹۲ است

وي گفت: علاقه مندان جهت شرکت در همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی می توانند با مراجعه به سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد گناباد، سایت شمس طوس و سایت وزارت ارشاد شیوه نامه این همایش را دریافت و پس از تکمیل ارسال کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در ادامه گفت: مراسم سالگرد تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد سه شنبه ۳دی ماه در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.



مجتبوی بيان داشت: عملیات ساخت یامان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واد گناباد از اواخر تابستان شروع و طراحی یادمان انجام و زیرساخت آن به طور کامل انجام شد ولی به دلیل برودت هوا عملیات سنگ کاری در اسفندماه انجام خواهد شد.

پرئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی گناباد با مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با تفاهم ایجاد شده مقرر شد فعالیت هایی ازقبیل سخنرانی مقامات شاخص فرهنگی، اجرای طرح های پژوهشی و برگزاری کارگاه های آموزشی در شهرستان توسط این مرکز انجام گیرد.

وي افزود: مراسم تجلیل از پژهشگران برتر دانشگاه آزاد و برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی برق و الکترونیک از ديگر فعالیت های مهم و در حال انجام دانشگاه است.