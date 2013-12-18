کشف 2.5 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

سرهنگ عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیروی انتظامی تلاش خواهد کرد امنیت مردم در جامعه حفظ شود، اظهار داشت: این نیرو با شعار مردم داری و قانون مداری و همچنین به روز رسانی دانش و امکانات خود در خدمت آحاد مردم است.

وی افزود: خوشبختانه با این سیاست نتایج مطلوبی به همراه خواهد آمد و نتیجه آن اقتدار نظام و امنیت جامعه است که امروز محقق شده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان البرز، سپس به کشف بیش از 2.5 کیلوگرم مواد مخدر "تریاک" در هفته گذشته توسط نیروهای کلانتری مهرگان اشاره کرد و گفت: با تلاش پرسنل کلانتری مهرگان پس از آگاهی و شناسایی از توزیع مواد مخدر توسط سه نفر در این شهرستان طی عملیاتی در دو مرحله اقدام به دستگیری و کشف و ضبط 2.5 کیلو مواد مخدر شده که پس از تشکیل پرونده برای سه قاچاقچی به مقامات قضایی جهت ادامه رسیدگی تحویل داده شدند.

سرهنگ رحمانی در ادامه به کشف دو دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز توسط نیروی انتظامی مهرگان اشاره و تصریح کرد: این نیرو طی عملیاتی پس از شناسایی افراد متخلف و کشف دو دستگاه موتورسیکلت فرد را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شد.