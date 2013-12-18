موازی کاری آفت دستگاههای فرهنگی/ قوانین حمایت از هنرمندان معطل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان با جمعی از پیشکسوتان، پژوهشگران و هنرمندان حوزه هنری استان سه شنبه شب برگزار شد.

در این نشست پژوهشگران و هنرمندان استان در رشته های موسیقی، فیلم، عکس، تجسمی، تئاتر، ادبیات پایداری، پژوهشگران و .. به بیان مشکلات عرصه فرهنگ و هنری استان پرداختند و فرصتها و تهدیدهای پیش رو را تبیین کردند.

بی‌توجهی به آداب و رسوم و داشته‌ها و تاریخ استان، کمبود اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی و بی‌توجهی سایر دستگاه‌ها به امور فرهنگی و پرداخت نکردن نیم درصد اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر، کمبود اماکن فرهنگی، لزوم حمایت از پژوهش و .. از جمله مسائلی بود که هنرمندان در این نشست بیان کردند.

خطر فراموشی هویت فرهنگی بومی

یعقوب غفاری از نویسندگان فرهنگ بومی خطر فراموشی هویت فرهنگی بومی را نگران کننده دانست و برلزوم حفظ و احیای فرهنگ بومی تاکید کرد.

حسین آذر شب دیگر پژوهشگر هم استانی هم گفت: با توجه به نفوذ فرهنگهای بیگانه، زبان لری در خطر فراموشی قرار گرفته است.

وی افزود: برخی خانواده ها با فرزندان خود فارسی حرف می زنند و پس از فراموشی زبان به تدریج سایر خرده فرهنگ ها نیز فراموش می شوند و اگر نسبت به جمع آوری ضرب المثلها، ادبیات، اشعار و .. اقدام نکنیم قافیه را باخته ایم.

موانع بر سر راه حوزه فرهنگ بسیار زیاد است

سید محمود موسوی پور از پژوهشگران فرهنگ استان هم به ظرفیتهای فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: در این استان موانع بر سر راه حوزه فرهنگ بسیار زیاد است.

وی افزود: آنقدر که به دنبال دفع بوده ایم به دنبال جذب نبودیم و سیاست زده شده ایم.

عباس موسوی هنرمند فیلم و تئاتر استان هم نگاه آماری به حوزه فرهنگ را نادرست دانست و گفت: در استان مخاطب هنری را از دست داده ایم و اکنون هنر در استان به مرده ای شبیه است.

وضعیت معیشت هنرمندان نگران کننده است

رضا شریعتی از هنرمندان تئاتر استان هم به بحث اقتصاد هنر اشاره کرد و وضعیت معیشت هنرمندان را نگران کننده دانست.

محمد موسوی از هنرمندان سینما هم گفت: مسئولین نباید فرهنگ و هنر را فدای سیاست کنند و تصمیم گیری برای این حوزه باید توسط هنرمندان انجام شود.

علی تاحسینی از هنرمندان موسیقی هم به جای خالی فرهنگ در نهاد استانداری اشاره کرد و خواستار ارتباط بیشتر هنرمندان با این نهاد شد.

علی فتح لایق زاده از فیلمسازان استان هم از صرف بودجه فرهنگی از سوی برخی مدیران در پروژه های عمرانی انتقاد کرد.

نبود کالای فرهنگی مناسب در سبد فرهنگی خانواده ها

در ادامه این نشست رئیس حوزه هنری استان هم گفت: سیاسی کاری در حوزه فرهنگ مورد قبول جامعه هنری نیست

رضا پارسیان نژاد اظهار داشت: کسی نباید از فرصتهای فرهنگی و هنری به دنبال اهداف سیاسی باشد.

وی بیان کرد: یک مدیر فرهنگی باید به دنبال رسیدن به وضعیت مطلوب بوده و از طرفی باید پاسخگوی مطالبات به حق هنرمندان باشد و باید انطباقی بین مصرف و تولید فرهنگی در جامعه ایجاد شود زیرا اکنون در سبد خانواده ها کالای فرهنگی مناسبی وجود ندارد.

فقر پیام و محتوا در نهادهای فرهنگی

وی نیاز سنجی را در این زمینه ضروری دانست و گفت: دستگاههای فرهنگی در تولید پیام و محتوا با فقر مواجه هستند اگر می توانستیم نیاز جامعه را از لحاظ محتوای فرهنگی برطرف کنیم شاهد کج روی ها و ناهنجاریها در جامعه نبودیم.

وی بیان داشت: سرمایه های فرهنگی جامعه مورد غفلت قرار گرفته اند و ظرفیتهای فرهنگی در خدمت جامعه نیستند.

پارسیان نژاد بحران مخاطب را از دیگر مشکلات این عرصه دانست و افزود: آثار هنری نباید تنها برای هنرمندان باشد بلکه باید نیازهای جامعه را هم برطرف کند.

قانونی که معطل مانده است

رئیس حوزه هنری استان همچنین خواستار هزینه نیم درصد اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگی شد و عنوان کرد: این قانون هم اکنون معطل مانده است.

وی همچنین توزیع امکانات سخت افزاری در استان را ناعادلانه دانست و گفت: برخی دستگاههای اجرایی ساختمان مازاد و بلا استفاده دارند و این در حالی است که حوزه هنری ساختمان ندارد.

موازی کاری آفت دستگاههای فرهنگی

در پایان معاون سیاسی و امیتی استاندار استان هم گفت: تهدید ها و آسیبهای زیادی جامعه ملی و استانی ما را تهدید می کند.

فتاح محمدی افزود: جامعه ما در گذشته فرهنگ ها و آیین های خوبی داشت که در حال فراموشی هستند.

محمدی با بیان اینکه هنر باید روح تعهد در انسانها ایجاد کند، تصریح کرد: نگاه به هنرمندان در جامعه باید ارتقا یابد.

وی موازی کاری را یکی از مشکلات کنونی بخش فرهنگ و هنر عنوان کرد و بیان داشت: موازی کاری دستگاههای فرهنگی باعث می شود بازخورد مناسبی از فعالیتهای فرهنگی نبینیم.

محمدی گفت: با خرد شدن اعتبارات بین دستگاههای فرهنگی نمی توان کار بزرگی انجام داد.

به هنرمندان پاسخگو هستیم

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استفاده از منابع موجود را از جمله وظایف مدیران عنوان کرد و اظهار داشت: هنرمندان باید با ارائه برنامه به دستگاههای فرهنگی به این دستگاهها کمک کنند.

وی همچنین خواستار پیگیری مدیران فرهنگی برای جذب اعتبارات ملی شد و خطاب به هنرمندان گفت: گفتمان نقادانه شما را می پذیریم و خود را پاسخگو به هنرمندان می دانیم.

محمدی همچنین از پیگری قانون اختصاص نیم درصد اعتبارات عمرانی به خرید آثار هنری خبرداد و همچنین بر رفع مشکل استیجاری بودن ساختمان حوزه هنری استان با شناسایی ساختمانهای مازاد دولتی تاکید کرد.