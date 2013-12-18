۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

حجت الاسلام عبادی:

توجه به حمل و نقل، توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت

بیرجند- خبرگزاری مهر: نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بر توسعه ناوگان حمل و نقل استان تاکید کرد و گفت: توجه به حوزه حمل و نقل استان توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبادی سه‌شنبه شب در مراسم تقدیر از ناوگان حمل ونقل درون شهری بیرجند اظهار کرد: استان خراسان جنوبی استانی فرهنگی و اخلاقی است.

عبادی بیان داشت: رانندگان افرادی متدین، امانت دار هستند و خراسان جنوبی زبانزد خاص و عام در ادب و معرفت است و باید این فرهنگ به قشر نوجوان و جوان جامعه انتقال پیداکند.

وی در ادامه به مسئله امنیت در استان اشاره و عنوان کرد: این امنیت خراسان جنوبی با توجه با اینکه استانی مرزی هستیم مدیون مردم خراسان جنوبی است و این امنیت فقط با کمک خود مردم به دست می آید.

حجت الاسلام عبادی به روز حمل و نقل اشاره و بیان کرد: یکی از گروه های که در جامعه بیشترین زحمت را می‌کشند و جان شان در خطر است رانند گان هستند.

وی به قشر رانندگان حمل و نقل مسافر درون شهری اشاره و اظهار کردک این قشر جامعه افرادی هستند که غمخوار مردم هستند و مردم تمام درد دل‌های خود را با این قشر می‌کنند و این قشر می توانند کمک فراوانی در راهنمایی ها به مردم داشته باشند.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی  بیان کرد: کار رانندگان تاکسی به خاطر ترافیک و شلوغی کاری سخت است وهمه مسئولین باید در خدمت به رانندگان کوتاهی نکنند.

وی گفت: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با کمک استاندار تلاش خواهیم کرد تا از محرومیت استان کم شود و مشکلات رانندگان و ناوگان عمومی استان برطرف شود.

 

