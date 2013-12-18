توجه به حمل و نقل، توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبادی سه‌شنبه شب در مراسم تقدیر از ناوگان حمل ونقل درون شهری بیرجند اظهار کرد: استان خراسان جنوبی استانی فرهنگی و اخلاقی است.

عبادی بیان داشت: رانندگان افرادی متدین، امانت دار هستند و خراسان جنوبی زبانزد خاص و عام در ادب و معرفت است و باید این فرهنگ به قشر نوجوان و جوان جامعه انتقال پیداکند.

وی در ادامه به مسئله امنیت در استان اشاره و عنوان کرد: این امنیت خراسان جنوبی با توجه با اینکه استانی مرزی هستیم مدیون مردم خراسان جنوبی است و این امنیت فقط با کمک خود مردم به دست می آید.

حجت الاسلام عبادی به روز حمل و نقل اشاره و بیان کرد: یکی از گروه های که در جامعه بیشترین زحمت را می‌کشند و جان شان در خطر است رانند گان هستند.

وی به قشر رانندگان حمل و نقل مسافر درون شهری اشاره و اظهار کردک این قشر جامعه افرادی هستند که غمخوار مردم هستند و مردم تمام درد دل‌های خود را با این قشر می‌کنند و این قشر می توانند کمک فراوانی در راهنمایی ها به مردم داشته باشند.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کار رانندگان تاکسی به خاطر ترافیک و شلوغی کاری سخت است وهمه مسئولین باید در خدمت به رانندگان کوتاهی نکنند.

وی گفت: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با کمک استاندار تلاش خواهیم کرد تا از محرومیت استان کم شود و مشکلات رانندگان و ناوگان عمومی استان برطرف شود.