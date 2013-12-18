به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حاشیه اختتامیه جشنواره سینماحقیقت درباره حضور دو فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" ساخته روح‌الله حجازی و "ماهی و گربه" ساخته شهرام کرمی در جشنواره گفت: تکلیف کاملا روشن است و هیات انتخاب در حال بازبینی فیلم‌ها است اما هنوز بازبینی همه فیلم‌ها به پایان نرسیده و ما هم گفته‌ایم هنوز هیچ جمع‌بندی برای هیچ فیلمی نداریم و پس از پایان کار هیات انتخاب جمع‌بندی نهایی را انجام خواهیم داد.

توضیحاتی درباره فیلم‌های حذف شده از دوره‌های قبل فجر

دبیر سی‌ و‌ دومین جشنواره فیلم فجر درباره تعیین تکلیف فیلم‌های کنار گذاشته از دوره قبلی فجر که به لحاظ محتوایی اجازه حضور در جشنواره را پیدا نکرده بودند نیز خاطرنشان کرد: هر فیلمی که به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد که آیا پروانه ساخت یا نمایش دارد یا خیر. از سویی دیگر هیچکدام از ما این مجوز را نداریم که بر اساس پیش داوری یا داوری خود و دیگری آثاری را که به هیات انتخاب سال قبل ارائه شده است، به داشتن اشکالات مضمونی منتسب کنیم.

این مسئول سینمایی افزود: مرجع رسمی ما در این حوزه اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد است بنابراین نمی‌گوییم دلیل انتخاب نشدن این آثار در سال‌های گذشته حتما مسایل مضمونی بوده است. ممکن است فیلمی در مقایسه با سایر فیلم‌ها در اولویت انتخاب قرار نگرفته باشد یا ممکن است در آن مقطع اشکال مضمونی هم داشته باشد و بعد آن اشکال رفع و پروانه نمایش گرفته باشد و یا حتی آقایان بعدا متوجه شده باشند که آن اصلا اشکال نبوده و به فیلم پروانه داده باشند. حتی ممکن است فیلم کامل نشده به هیات انتخاب فجر رسیده باشد اما بعدها تکمیل شده باشد. چنانکه امسال هم ممکن است فیلم هایی ارایه شوند و تا آخرین مهلت حضور در جشنواره نتوانند کامل شوند در نتیجه شانس حضور در فجر امسال را از دست بدهند و سال دیگر نسخه کامل یا متفاوت اثر ارایه شود.

وی افزود: مقرراتی که برای جشنواره امسال تدوین شده بر این پایه استوار است که سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر اولین میزبان نمایش فیلم های محصول سال 1392 باشد البته فیلمی که سال گذشته نتوانسته مراحل تکمیلی خود را به پایان برساند و در سال 92 موفق به انجام این کار شده باشد از نظر ما محصول سال 92 خواهد بود و صاحب اثر می تواند برای حضور در جشنواره فرم پر کند. البته موارد استثنایی هم مانند فیلم "به رنگ ارغوان" در گذشته وجود داشته که دبیر با استفاده از اختیارات خودش که در مقررات پیش بینی شده برای آنها تعیین تکلیف می کند و کار پیچیده ای نیست و مسبوق به سابقه هم هست.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توضیح داد: طبق روال پیش‌بینی شده وقتی هیات انتخاب فیلم‌های شرکت‌کننده را بازبینی می‌کنند جلسه ای برای مشخص شدن وضعیت آثار می‌گذارند. بنابراین فیلمی ممکن است در یک موقعیت هایی نمایش داده شود و با بخشی از رویه معمول جشنواره هماهنگ نباشد. به همین جهت برای آن فیلم با توجه به وضعیت سایر فیلم ها ممکن است یک تصمیم گرفته شود این هم مسبوق به سابقه است و مسئله جدیدی نیست. نتیجه اینکه برای هر فیلم‌ به تناسب سبد سینما در هر سال تصمیم گرفته می‌شود.

رضاداد خاطرنشان کرد: هیات انتخاب باید کار خود را به اتمام برساند و بعد بر اساس جمع بندی که دارد در همه موارد تصمیم گیری کند. البته مواردی هم هست که یا ابهام برانگیز است و یا نیازمند اخذ تصمیم است که اختیار آن بر عهده دبیر جشنواره است بنابراین آن جا بر اساس وضعیتی که هر فیلم دارد بهترین تصمیم را می‌گیریم.

قانون، قانون است

وی در پاسخ به این که این همان بخشی است که می‌گویید قانون هم ممکن است استثنا داشته باشد؟ گفت: من گفتم قانون، قانون است و در هر قانونی هم موارد استثنا هم پیش‌بینی شده است. هیچ قانونی بدون پیش بینی شرایط مختلف وضع نمی شود و برای هر شرایطی در قانون ها قاعدتا پیش‌بینی های لازم برای موارد استثنا انجام شده است.

دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پاسخ به این سوال که امسال جزو معدود سال‌هایی است که جشنواره علاوه بر کمیت، فیلم‌های با کیفیتی هم دارد و آیا این موضوع شما را وسوسه نخواهد کرد که دوباره شاهد رقابت 30 فیلم در جشنواره باشیم؟ گفت: ما هم می‌خواهیم جشنواره‌ای استاندارد داشته باشیم اما تا زمانی که هیات انتخاب کارش تمام نشود و من یک گزارش دقیق راجع به فیلم ها از انتخاب نداشته باشم واقعا نمی‌توانم تصمیم بگیرم. هیات انتخاب هم در حال حاضر نمی‌تواند هیچ تصمیمی بگیرد و باید به این سئوال پس از پایان بازبینی‌ها نظر داد.

سیاست ما افزایش بی‌دلیل فیلم‌های مسابقه نیست

رضاداد تاکید کرد: هیات انتخاب در حال حاضر حدود 50 فیلم را بازبینی کرده است ولی باید بازبینی‌ها تمام شود. در دوره‌های قبل هم معمولا به این شکل بوده است که وقتی بازبینی‌ها تمام می‌شود جلسه‌ای با هیات انتخاب می‌گذاشتند و هیات انتخاب هم یک تصویر کلی برای خودش ایجاد می‌کرد که امسال وضعیت سینما به چه صورت است و براساس آن تصویر بهترین تصمیم را می‌گرفتند. تاکید ما بر این است تا آخر آذر نسخه ها ارایه شود تا ما بتوانیم بر اساس زمان بندی نسخه کامل فیلم ها را تا 20 دی در اختیار داشته باشیم و جدول فجر را ببندیم. ما وقتی می‌توانیم تعداد دقیق فیلم‌های بخش مسابقه را اعلام کنیم که نتیجه کار هیات انتخاب را بدانیم ولی سیاست ما افزایش بی دلیل تعداد فیلم های مسابقه نیست.

وی همچنین درباره مشکل تردد اهالی رسانه به سینمای رسانه و حضور افراد غیر رسانه‌ای در کاخ جشنواره گفت: من بعد از اینکه آمار کارت‌های صادر شده در 2 سال گذشته سینمای رسانه‌ها را در مهرماه گرفتم دقیقا تحلیلم از این اطلاعات همین بود که دوستان رسانه ای به آن اشاره کردند. این موضوع را اعلام هم کردم که ما با رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های حرفه‌ای هیچ مشکلی نداریم. متاسفانه بخشی مهمی از مشکل در درون خود سازمان برگزاری است و اعلام هم کردم که ما باید از خودمان شروع کنیم.

ساماندهی حضور افراد در کاخ جشنواره

رضاداد ادامه داد: ما برای آنکه بتوانیم از خودمان شروع کنیم باید ابتدا رسانه های غیرمرتبط را از رسانه‌های مرتبط جدا و سپس حجم درخواست رسانه های مرتبط را ارزیابی می کردیم و به تناسب ظرفیت و تقاضا برای رسانه های مرتبط در دسته‌بندی های گوناگون که وجود دارد مثل خبرگزاری ها، سایت های تخصصی، سایت های عمومی دارای بخش هنر و ادب و سینما، روزنامه‌های تخصصی، روزنامه های عمومی دارای صفحه هنر و ادب و سینما، رادیو، تلویزیون و سایر طبقه‌بندی‌های مر تبط ظرفیت و سهمی متناسب با رفع تمام نیازهای آنها تعیین می‌کردیم.

دبیر جشنواره فیلم فجر بیان کرد: این کار قبل از دریافت اطلاعات مربوط به حداکثر تقاضاها امکان پذیر نبود و ممکن بود ما را بر اساس اطلاعات قبل به اشتباه بیندازد لذا همکاران در روابط عمومی سایتی را طراحی کردند تا بتوانیم این رفتار حرفه‌ای را ساماندهی کنیم و رسانه‌ها در آنجا ثبت نام کنند و بعد هم از طریق سردبیران و مسئولانشان تایید بشوند تا ما بتوانیم فایل رسانه‌های حرفه‌ای سینما را از طریق این طبقه‌بندی سازماندهی کنیم و خیالمان راحت شود که آنها در محیطی حرفه ای و با آرامش می توانند کارشان را انجام دهند و سپس بعد از انتخاب فیلم ها برویم سراغ بخش اصلی دیگر کاخ جشنواره که هنرمندان و صاحبان آثار و عوامل فیلم ها هستند و اگر ظرفیت باقی ماند در اختیار دیگرانی قرار دهیم که شایسته حضور در جمع رسانه‌ها و جامعه هنری باشند.

ثابت می‌کنیم تقصیر از رسانه‌ها نبوده است

دبیر جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: ما با حسن نیت کامل بنا را بر این گذاشتیم که همه شائبه‌های رسانه ای را در خصوص حضور افراد غیرمرتبط برطرف کنیم. اکثر رسانه‌ها از این موضوع استقبال کردند و تنها چند نگاه محدود مثبت اندیشی نکردند. ما به دوستانمان عرض کردیم کار خودتان را بکنید آنها هم متوجه می شوند که این کار مثبت و یک رفتار حرفه ای است. ما فکر می‌کنیم کاری را که درست است انجام می‌دهیم و حتما نتایج مثبت آن نشان می‌دهد که این کار درست بوده است و با استقبال هم که مواجه شد و همه دوستان هم ثبت نام کردند معلوم شد درست بوده و از یکی دو روز آینده کار تفکیک افراد مرتبط با توجه به طبقه‌بندی که وجود دارد انجام خواهد شد.

رضاداد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود این قول را از او گرفت که امسال دیگر شاهد حضور خانواده‌ها و افرادی بی‌ارتباط با سینما و رسانه در سالن‌ رسانه‌ها نباشیم؟ گفت: ما باید سیستم را اصلاح می کردیم که کردیم. این کار را کردیم که گناه این موضوع گردن رسانه‌ها نیافتد و خودم اولین کسی بودم که در تحلیل‌هایم اظهار کردم که حدس می‌زنم این ماجرا متعلق به رسانه‌ها نیست. ما حتما به دنبال این هستیم که اشکالات سابق را برطرف کنیم. از سویی دیگر آقای داروغه زاده و سایر دوستان که قرار است آنجا حضور پیدا کنند تاکید دارند که همه قواعد را رعایت کنند. اگر اشکالی هم ایجاد شد دوستان حضور دارند و حتما برطرف می کنند. شما و سایر دوستان هم در رسانه ها لطف کنید و از همین حالا برای کمک به همدیگر برای برگزاری این بخش از جشنواره یاری رسانید. این جشنواره متعلق به همه هنرمندان، سینماگران و همه مردم علاقمند است و ما مشغول نمایندگی از همه صاحبان و مخاطبان جشنواره هستیم.