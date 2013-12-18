معرفی شماری از رقبای دریافت خرس طلای جشنواره برلین 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این در حالی است که فیلم جدید پیرس برازنان نیز برای اولین بار در این جشنواره به نمایش درمی‌آید.

فیلم ها جدیدی از کلودیا یوسا برنده پیشین خرس طلای برلین و نیز از آلن رنه کارگردان فرانسوی، دومینیک گراف آلمانی و یانیس اکونومیدس یونانی و یان دمانژ بریتانیایی به فیلم‌های "مردان آثار ماندگار" جرج کلونی و "هتل بزرگ بوداپست" ساخته وس آندرسون پیوستند تا در بخش رسمی شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین که از 6 تا 16 فوریه 2014 برگزار می‌شود، به نمایش درآیند.

فیلم "گراند هتل بوداپست" به عنوان فیلم افتتاحیه این دوره از جشنواره برلین معرفی شده و "مردان آثار ماندگار" در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمی‌آید.

"بالا" به عنوان اولین فیلم انگلیسی‌زبان کلودیا یوسا فیلمساز پرویی برای اولین بار در جشنواره برلین به نمایش درمی‌آید. در این درام جنیفر کانلی، گیلیان مورفی و ملانی لورن بازی کرده اند. این کارگردان پرویی خرس طلای برلین را با دومین فیلم بلندش با عنوان "شیر افسوس" در سال 2009 دریافت کرد.

فیلم آلن رنه کارگردان بزرگ فرانسوی با عنوان "زندگی پرتجمل"، فیلم دومانژ با عنوان "71'" فیلم اکونومیدس با عنوان "استراتوس" و فیلم گراف با عنوان "خواهران عاشق" برای اولین بار در این جشنواره نمایش داده می شوند.

فیلم "طی یک راه طولانی" ساخته پاسکال شومی که درامی با بازی پیرس برازنان و تونی کولت است نیز در بخش ویژه و خارج از بخش مسابقه نمایش داده می شود.

دیگر فیلم های بخش ویژه شامل فیلم استرالیایی "چرخیدن" و دو فیلم مستند "مثل دو دوست" کارگردان اتریشی هوبرت ساوپر و مستند آمریکایی "ماجرای گالاپاگوس: شیطان به بهشت آمد" ساخته داینا گلدفاین و دان گلر هستند.

فیلم های بخش رسمی جشنواره برلین عبارتند از:

"71'" از بریتانیا، ساخته یان دمانژ با بازی جک اوکانل، شان هریس و ریچارد دومر

"زندگی پرتجمل" از فرانسه، ساخته آلن رنه با بازی سابینه آزما، ساندرین کیبرلین، کارولین سیهول، آندره دوسولیه

"بالا" از اسپانیا/کانادا/فرانسه، ساخته کلودیا یوسا با حضور جنیفر کانلی ، گیلیان مورفی و ملانی لورن

"خواهران عاشق" از آلمان، ساخته دومینیک گراف باب ازی هانا هراشپورونگ، فلوریان اشتتر و هنریته کانفوریوس

"استراتوس" از یونان/ آلمان/ قبرس، ساخته یانیس اکونومیدیس با بازی ونگلیس موریکیس، ویکی پاپادوپولو و پترسو زرووس

"هتل بزرگ بوداپست" از بریتانیا و آلمان، ساخته وس آندرسون با بازی رالف فاینس، تونی روولوری، موری آبراهام و آدرین برودی

"مردان آثار ماندگار" از آلمان/ آمریکا ساخته جرج کلونی با بازی جورج کلونی، مت دیمون، بیل موری، جان گلدمن، ژان دوژاردن، باب بالابان و کیت بلانشت