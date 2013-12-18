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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

میری اعلام کرد:

انتخابات خانه های مطبوعات در کشور به طور همزمان و نظام مند برگزارمی شود

انتخابات خانه های مطبوعات در کشور به طور همزمان و نظام مند برگزارمی شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران از برگزاری انتخابات خانه های مطبوعات سراسر کشور به صورت هماهنگ و نظام مند در سال آینده خبر داد.

ابوالحسن میری در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی انتخابات خانه های مطبوعات استان ها پس از تغییرات بوجود آمده در اساسنامه به صورت هماهنگ در کشور برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: به منظور برگزاری انتخاباتی نظام مند و مطابق با اصول حرفه ای و حمایتی از خبرنگاران، اساسنامه خانه مطبوعات مورد تجدید نظر و بازنویسی قرار خواهد گرفت و پس از بازنگری به منظور برگزاری انتخابات جدید در سال آینده به خانه های مطبوعات استان ها ابلاغ خواهد شد.

میری با بیان اینکه تا زمان اعلام برگزاری انتخابات جدید از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت خانه های مطبوعات در استان ها با هیئت مدیریت قبلی پا بر جا و به قوت خود باقی است ادامه داد: اساسنامه جدید به طور حتم از قوانین حمایتی بیشتری در راستای برخورداری خبرنگاران از حقوق حرفه ای خود خواهد بود.

وی در این رابطه افزود: متاسفانه به دلایل متعدد و خلاء های موجود در اساسنامه های قبلی تعریف مشخصی از خبرنگار و فعالان مطبوعاتی وجود نداشت و لذا برخی از افراد با استفاده از نیروهای خدماتی و یا غیر مرتبط با مبحث خبرنگاری سعی در مهندسی انتخابات و به دست گرفتن سکان هدایت خانه مطبوعات داشتند.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات هماهنگ و سراسری در برخی از استان ها با مقاومت برخی از مدیران همراه بوده است اظهار داشت: برگزاری هر گونه انتخابات به منظور تعیین هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات در استان ها قبل از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر اساسنامه وجاهت قانونی نخواهد داشت.

کد مطلب 2198072

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