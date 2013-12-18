173 تاکسی در شبکه حمل و نقل چناران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طهان صبح چهارشنبه به مناسبت هفته حمل و نقل در جمع خبرنگاران گفت: این تعداد تاکسی نسبت به جمعیت شهر متعادل و مطلوب است لکن برای خدمات بیشتر در خیابانهای بزرگ چناران مانند 22 بهمن ٰ جمهوری اسلامی و شهید بهشتی برنامه‌ریزی‌هایی به جهت ارائه خدمات مسافر بری انجام شده که در روزهای آینده مردم شاهد آن خواهند بود.

وی افزود: رانندگان شاغل در امر حمل ونقل از افراد دارای صلاحیت دار بوده که در کنار صلاحیتهای اخلاقی نیز از صلاحیت سلامت و بهداشتی بهره مند می باشند.

وی ادامه داد: رانندگان شاغل در حمل ونقل درون شهری امروز همراه دیگر آحاد مردم برای خلق حماسه اقتصادی تلاش می کنند همچون که در حماسه سیاسی نقش آفریدند و خدمت صادقانه و امانت داری را در سرلوحه کار خود قرار داده اند.

طهان گفت: با توجه به اینکه رانندگان تاکسی از صبح زود تا پاسی از شب به مردم خدمات ارائه می دهند اما با مشکلاتی از قبیل خرید لاستبک، بیمه خودرو، روغن، سوخت و... روبرو هستند.

مسئول حمل ونقل شهرداری چناران افزود: با توجه به وجود این مشکلات از مسئولین استان و کشور خواستار رسیدگی و برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات این قشر زحمت کش داریم.

طهان به بیمه رانندگان تاکسی اشاره کرد و افزود: رانندگان تاکسی شهر چناران از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند هستند و تا کنون از 173 راننده بیش از یک صد نفر به تامین اجتماعی معرفی شده اند و از خدمات این بیمه و درمانی آن استفاده می کنند.