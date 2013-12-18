به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مرگ غیرمنتظره این بازیگر موجب شد تا در همین یکی دو هفته اخیر جایگاهی که غالبا در طول یک سال و به دلیل رجوع زیاد کاربران اینترنت به یک سوژه و یا عنوان به دست می آید، به جستجوی نام پل واکر اختصاص یابد.

مرگ، وسایل ابتکاری و چهره های مشهور بیشترین درخواست جستجو را از سوی کاربران گوگل متوجه خود کردند.

در این میان موضوع مرگ، عامل اصلی جستجوی سه اسم از چهار اسمی شد که بیش از همه در گوگل مورد توجه کاربران سراسر جهان قرار گرفتند.

در این میان نلسون ماندلا رهبر فقید آفریقای جنوبی که دو هفته پیش درگذشت با مرگش در راس اسامی جستجو شده در گوگل در سال 2013 قرار گرفت. پل واکر بازیگر فیلم "سریع و خشن" نیز که بر اثر سانحه اتومبیل 30 نوامبر درگذشت، در جایگاه دوم قرار گرفت. کوری مونتیت بازیگر جوان سریال آمریکایی "گلی" نیز که بر اثر مسمومیت دارویی درگذشت، سومین چهره پرمخاطب سال از نظر موتور جستجوگر گوگل شناخته شد.

ماجرای بمب‌گذاری در ماراتون بوستون در ماه آوریل که به کشته شدن سه نفر منجر شد نیز در مقام ششم این رده بندی قرار گرفت.

در عین حال نوآوری تکنیکی نیز توجه زیادی را متوجه خود کرد و آیفون 5 اس نیز از دیگر اسامی پرمخاطب موتور جستجوگر گوگل در سال 2013 بود. "نوزاد سلطنتی" دیگر واژه پرمخاطب بود که با تولد نوه ملکه بریتانیا توجه جهان را به خود معطوف کرد.