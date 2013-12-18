به گزارش خبرگزاری مهر، سالهاست که مطابق بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آگهیهای دولتی شامل آگهی های دستگاههای اجرایی (وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی) توسط این وزارتخانه در بین مطبوعات توزیع و منتشر میشود؛ به طوری که فرایند توزیع و نشر این گونه آگهیها در مطبوعات سراسری توسط ادارهکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و در نشریات استانی و ویژهنامههای استانی نشریات سراسری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذیربط انجام میشود.
هر چند با شرایط کنونی اقتصاد مطبوعات و تعدد آنها و نیز ضرورت کاهش تصدیگری دولت، تداوم توزیع آگهیهای دولتی از طریق وزارتخانه مذکور با انتقاداتی مواجه است، اما به منظور وضوح و شفافیت هر چه بیشتر روند موجود، فهرست آگهیهایی که در 6 ماهه نخست سال 92 توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در بین نشریات استانی و یا ویژهنامههای استانی روزنامههای سراسری توزیع شده است، به تفکیک هر استان و به ترتیب حروف الفبا در جدول ذیل میآید.
لازم به یادآوری است که در این جدول آمار توزیع آگهیهای مذکور در استان تهران به تفکیک شهرستانهای این استان ارائه شده است. ضمناً ضوابط جدید توزیع و نشر آگهیهای دولتی در مطبوعات کشور متعاقباً اعلام میشود.
جدول توزیع آگهیهای دولتی در استانها به شرح زیر است:
1ـ آذربایجان شرقی 2ـ آذربایجان غربی 3ـ اردبیل 4ـ اصفهان 5ـ البرز 6ـ ایلام 7ـ بوشهر 8 ـ تهران (اسلامشهر) 9ـ تهران (بهارستان) 10ـ تهران (دماوند) 11ـ تهران (ری) 12ـ تهران (شمیرانات) 13ـ تهران (شهریار) 14ـ تهران (فیروزکوه) 15ـ تهران (قدس) 16ـ تهران (رباط کریم) 17ـ تهران (ورامین) 18ـ چهارمحال و بختیاری 19ـ خراسان جنوبی 20ـ خراسان رضوی 21ـ خراسان شمالی 22ـ خوزستان 23ـ زنجان 24ـ سمنان 25ـ سیستان و بلوچستان 26ـ فارس 27ـ قزوین 28ـ قم 29ـ کردستان 30ـ کرمان 31ـ کرمان جنوبی 32ـ کرمانشاه 33ـ کهگیلویه و بویراحمد 34ـ گلستان 35ـ گیلان 36ـ لرستان 37ـ مازندران 38ـ مرکزی 39ـ هرمزگان 40ـ همدان 41ـ یزد
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