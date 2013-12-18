به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی حیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساختمان شهرداری گلمکان از محل درآمدهای داخلی و محلی شهرداری ساخته شده که پیشرفت 95 درصدی داشته است.

وی همچنین از مسئولان صنایع دستی و آثار تاریخی و باستانی استان درخواست کرد که در جهت ثبت آثار تاریخی و باستانی داخل شهر گلمکان اقدام جدی به عمل آورند.

شهردار گلمکان بیان داشت: تعداد 20 مورد اثر تاریخی و باستانی در داخل محدوده شهر وجود دارد که عدم توجه برخی افراد و مسئولان استانی باعث تخریب بناها و آثار ارزشمندی همچون عبدالرحمن گهواره گر شده است.

عضو شورای دانش آموزی نیز گلمکان نیز از بهره‌برداری مدرسه شهید شمایلی شهر گلمکان خبر داد و گفت: این مدرسه که از مدارس فرسوده و تخریبی شهر گلنکان بود از سال 1389 تخریب و پروژه احداث مدرسه جدید در دستور کار اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان قرار گرفت که شاهد بهره برداری آن هستیم

رضا حیدری افزود: از تلاش‌های مسئولین به جهت احداث مدرسه جدید تشکر می شود و ضرورت دارد به جهت امنیت بالای مدارس و عدم اتفاق خاصی در مدارس فرسوده، مدارس جدید احداث شود.