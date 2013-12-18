یک آسیایی باعث حذف چلسی شد/ من سیتی از سد لستر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندرلند در حضور نزدیک به 21 هزار تماشاگر ورزشگاه لایت با گل دقیقه 118 کیم سونگ یئونگ چلسی را از دور رقابتها حذف کرد. در این بازی ابتدا فرانک لمپارد در دقیقه 46 چلسی را یک بر صفر پیش انداخت اما فابیو بورینی در دقیقه 88 نتیجه را به تساوی کشاند.

بازی به وقت های اضافی کشید و در حالی که تنها 2 دقیقه به پایان بازی و ضربات پنالتی مانده بود کیم گل دوم ساندرلند را به ثمر رساند و ژوزه مورینیو و شاگردانش را حذف کرد.

در دیگر بازی منچسترسیتی با نتیجه 3 بر یک از سد لسترسیتی گذشت. در این دیدار الکساندر کولاروف (8) و ادین ژکو (41، 53) برای من سیتی گل زدند.

در ادامه این رقابتها امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن منچستریونایتد میهمان استوک سیتی است و تاتنهام در وایت هارت لین و با کادر فنی جدید میزبان وستهام خواهد بود.