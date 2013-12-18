  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

جام اتحادیه انگلیس؛

یک آسیایی باعث حذف چلسی شد/ من سیتی از سد لستر گذشت

یک آسیایی باعث حذف چلسی شد/ من سیتی از سد لستر گذشت

رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس سه‌شنبه شب با برگزاری 2 دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های منچسترسیتی و ساندرلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندرلند در حضور نزدیک به 21 هزار تماشاگر ورزشگاه لایت با گل دقیقه 118 کیم سونگ یئونگ چلسی را از دور رقابتها حذف کرد. در این بازی ابتدا فرانک لمپارد در دقیقه 46 چلسی را یک بر صفر پیش انداخت اما فابیو بورینی در دقیقه 88 نتیجه را به تساوی کشاند.

بازی به وقت های اضافی کشید و در حالی که تنها 2 دقیقه به پایان بازی و ضربات پنالتی مانده بود کیم گل دوم ساندرلند را به ثمر رساند و ژوزه مورینیو و شاگردانش را حذف کرد.

در دیگر بازی منچسترسیتی با نتیجه 3 بر یک از سد لسترسیتی گذشت. در این دیدار الکساندر کولاروف (8) و ادین ژکو (41، 53) برای من سیتی گل زدند.

در ادامه این رقابتها امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن منچستریونایتد میهمان استوک سیتی است و تاتنهام در وایت هارت لین و با کادر فنی جدید میزبان وستهام خواهد بود.

کد مطلب 2198092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها