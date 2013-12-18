جاده و خودرو عامل 35 درصد تصادفات جاده ای آذربایجان غربی

عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جاده ها عامل وقوع 20 درصد تصادفات جاده ای هستند، افزود: خودروها نیز عامل اصلی وقوع 15 درصد تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی بین شهری آذربایجان غربی محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه با وجود 12 هزار کیلومتر محور اصلی و راه روستایی در سطح آذربایجان غربی، تنها 850 کیلومتر راه اصلی و 150 کیلومتر بزرگراه وجود دارد، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیتی نیازمند اصلاح سیستم جاده ای استان هستیم.

رئیس پلیس فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی خواستار آشکارسازی نقاط حادثه خیز با توجه به کمبود اعتبارات اصلاح راهها شد و ادامه داد: طی برنامه ای 10 ساله روند استاندارد سازی جاده های استان تدوین شده که امیدواریم با تخصیص بموقع اعتبارات شاهد کاهش تصادفات و تلفات باشیم.

فرمانی از کاهش 13 درصدی آمار تلفات انسانی حوادث جاده ای در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اعلام کرد: فوت حتی یک نفر در اثر تصادفات آمار قابل توجهی بوده که نباید از آن غفلت و یا سهل انگاری کرد.

وی با بیان اینکه 90 درصد رانندگان در اثر فرهنگ سازی، ارائه آموزشهای لازم و اعمال بدون اغماض قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی را اجرایی می کنند، گفت: بر اساس برررسی های انجام شده متاسفانه 10 درصد رانندگان توجهی به رعایت قوانین نداشته که با برخورد بدون اغماض، توقیف خودرو، نمره منفی و یا ضبط گواهی نامه توسط پلیس روبرو می شوند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان متخلف باید بدانند که ارزش جان انسان از چند دقیقه زودتر رسیدن بیشتر است، یادآور شد: این امر نیازمند فرهنگ سازی و ارائه اموزشهای حضوری و یا همکاری با رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی است.