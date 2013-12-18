عمده خسارت سیلاب به باغات مشگین شهر وارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی غرامت پرداختی به کشاورزان تصریح کرد: این مهم موجب شد محصولات باغی در سال جاری با افت قابل توجهی در حجم و کیفیت همراه باشد.

به گفته عباداللهی با این وجود زمینه حمایت از باغداران و کشاورزان برای کاهش بار زیان ناشی از سیلاب فراهم شده است.

فرماندار مشگین شهر عمده این حمایت را در پرداخت غرامت به باغات تحت پوشش بیمه عنوان کرد و افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی غرامت باغداران را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه هفت هزار و 200 باغ در مشگین شهر دایر است، افزود: اغلب باغات تحت پوشش بیمه می باشد.

به گفته عباداللهی در سال جاری 120 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و باغداران این شهرستان پرداخت شده است.