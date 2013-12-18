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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

عباداللهی:

عمده خسارت سیلاب به باغات مشگین شهر وارد شده است

عمده خسارت سیلاب به باغات مشگین شهر وارد شده است

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر گفت: در سال زراعی جاری عمده خسارات سیلاب به باغات این شهرستان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی غرامت پرداختی به کشاورزان تصریح کرد: این مهم موجب شد محصولات باغی در سال جاری با افت قابل توجهی در حجم و کیفیت همراه باشد.

به گفته عباداللهی با این وجود زمینه حمایت از باغداران و کشاورزان برای کاهش بار زیان ناشی از سیلاب فراهم شده است.

فرماندار مشگین شهر عمده این حمایت را در پرداخت غرامت به باغات تحت پوشش بیمه عنوان کرد و افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی غرامت باغداران را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه هفت هزار و 200 باغ در مشگین شهر دایر است، افزود: اغلب باغات تحت پوشش بیمه می باشد.

به گفته عباداللهی در سال جاری 120 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و باغداران این شهرستان پرداخت شده است.

کد مطلب 2198097

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