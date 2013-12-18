دیدار استاندار البرز با وزیر نیرو با محوریت انتقال بخشی از آب رودخانه کرج به تهران

مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار با اعلام این خبر گفت: روز گذشته استاندار البرز به منظور تبادل نظر پیرامون مصوبه هیئت دولت مبنی بر انتقال بخشی از آب رودخانه کرج به تهران نشست مشترکی با حمید چیتچیان وزیر نیرو داشت.

وی افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات فرا رو در اجرایی شدن این طرح مورد واکاوی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز به منظور عدم آسیب رسانی به رودخانه کرج با و خشک شدن آن با انتقال بخشی از این آب صورت گرفت.

سریزدی گفت: در این نشست پیش بینی حوزه های جدید منابع آبی، طرح انتقال آب سد کرج به تهران، مشکلات زیست محیطی، حق آبه رودخانه کرج و همچنین موضوع استفاده از بخش خصوصی صنعت نیرو در بخش جمع آوری و تصفیه فاضلاب و تولید برق مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول تأکید کرد: به جهت آنکه رودخانه کرج یکی از منابع مهم تأمین آب در کشور به شمار می رود از این رو باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.

وی افزود: در نهایت با تشکیل کارگروهی در استان تمامی موانع در مسیر اجرای این طرح با لحاظ قرار دادن حق آبه استان البرز مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

