غرب در مبارزه با موادمخدر با ايران همکاری کند تا آمار اعدام پایین بیاید

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر محمدجواد لاریجانی در گفتگو با تاریا کرونبرگ رئیس هیئت پارلمان اروپا که به دعوت مجلس شورای اسلامی به همراه برخی دیگر از نمایندگان به ایران سفر کرده است ضمن استقبال از درخواست توسعه گفتگوها و نشست های دوجانبه در خصوص حقوق بشر گفتگو را بهترین راه برای حل و فصل اختلافات و درک متقابل دانست و افزود: گفتگو با ایران زمانی سازنده خواهد بود که طرف غربی به شایستگی ها و ویژگی های نظام دموکراتیک ما که مبتنی بر عقلانیت اسلامی است توجه کافی مبذول کند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در سال 1381 مذاکرات دوجانبه ایران و اروپا در امر حقوق بشر آغاز شد و چند دور نیز ادامه داشت. اساس این مذاکرات مبتنی بر این تلقی بود که طرفین به جای اینکه در مجامع بین المللی مسیر تخاصمی را با یکدیگر در پیش بگیرند دور میز گفتگو نشسته و ضمن شناخت بیشتر یکدیگر، در ضمنِ طرح پرسش و پاسخ ،از تجربیات یکدیگر نیز بهره مند شوند.

لاریجانی افزود: متاسفانه بعد ازچند دور مذاکره، کشورهای اروپایی مسیر برخورد خصمانه را با ایران فعال کردند که شامل بیانیه های تند، قطعنامه های غیرواقعی و مملو از ادعاهای بی مبنا و تحریم های غیرانسانی بود که نشان می داد غرب در نادیده گرفتن شایستگی ها و ارزش های مبنی بر نظام دموکراتیکی که ایران بر اساس عقلانیت اسلامی بنا کرده است تعمد دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ادعاهای غرب درباره اهمیت دموکراسی در رفتار آنها متجلی نیست گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و تنها دموکراسی خاورمیانه مشمول شدیدترین تحریم های ضد بشری و انواع و اقسام اتهامات می شود اما کشورهای دیگری که کوچکترین بویی از دموکراسی نبرده اند از بهترین روابط سیاسی و اقتصادی با غرب برخوردارند و این در حالی است که غربی ها و خصوصا آمریکا بزرگترین مدعیان ترویج دموکراسی هستند.

لاریجانی در پاسخ به سmوالات رئیس هیئت پارلمانی اروپا در خصوص همکاری های حقوق بشری کشورمان با شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژۀ تعیین شده برای ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران بهترین همکاری را با شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است و بهترین سند آن گزارش یو.پی آر است که با اجماع آراء اعضای شورای حقوق بشر به تصویب رسیده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از کارشکنی برخی از کشورهای غربی در تضعیف مکانیزم یو.پی آر و با بیان اینکه مخالفت ایران مبنی بر پذیرش گزارشگر ویژه، مبنایی قانونی دارد گفت: ما طرفدار مکانیزم یوپی آر هستیم و از ابتدا جزء عناصر موثری بودیم که از این نوع گزارشگری در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کردیم. به همین دلیل تعیین گزارشگر ویژه را خلاف اهداف مکانیزم یو.پی.آر می دانیم و از ابتدا مخالفت خود را با تعیین گزارشگر اعلام کرده ایم.

لاریجانی با بیان اینکه گزارشگر ویژه فاقد وجاهت اخلاقی، فنی و قانونی برای این کار است گفت: همانطور که گفتم از ابتدا تعیین گزارشگر برای ایران سوء استفاده از مکانیزم های سازمان ملل بوده است. ثانیا او بعنوان یک گزارشگر که باید به صورت بی طرفانه گزارش ارائه کند عمل نکرده است. ثالثا از متدولوژی و روش مناسبی برای این کار برخوردار نبوده و رابعا با گروه هایی در ارتباط است که تروریست بودن آنها محرز است و از آن بدتر اینکه در گزارش خود از این افراد که دستشان به خون آحاد ملت ما آلوده است باعنوان مدافعان حقوق بشر حمایت می کند.

دبیرستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه احمد شهید نسبت به ایران پرونده سازی می کند و این خلاف مقررات سازمان ملل است افزود: او هیچ احترامی برای نظام دموکراتیکِ مبتنی بر عقلانیت اسلامی قائل نیست و حتی جدیدا به خاطر همین نادیده گرفتن اسلامیتِ نظام ما در برخی امور فتوا هم صادر کرده ومثلا می گوید اگر کسی خواست با همجنس خودش هم ازدواج کند اشکالی ندارد و یا می گوید توهین به انبیاء و مقدسات ادیان الهی نباید کار خلافی پنداشته شود.

لاریجانی در خصوص همکاری با کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: مجلس شورای اسلامی از خانم ناوی پیلی، برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورد و ما از این دعوت استقبال کردیم و من شخصا این موضوع را با ایشان در یکی از سفرها مطرح کرده و مورد تاکید قرار دادم. ایشان هم خوشبختانه پذیرفتند و در همین چارچوب هیئت تمهید مقدمات سفر ایشان به ایران سفر کرد. این سفر در ملاقات وزیر امورخارجه کشورمان با خانم پیلی در نیویورک نیز پیگیری شد و ما امیدواریم ایشان درآینده نه چندان دور برای بازدید از ایران اسلامی و آشنایی با پیشرفت های عظیم مدنی و اجتماعی این سفر را انجام دهند و از نزدیک با نهادهای مختلف، موسسات، محیط های علمی و دانشگاهی، فعالیتها و پیشرفت های گسترده اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و فعالیت های مربوط به حوزه های مختلف از جمله زنان آشنا شوند.

لاریجانی در ادامه افزود همکاری ما با دفتر کمیساری عالی سازمان منظمی دارد و ما این را هم یکی از کانال های همکاری فعال با مکانیزم های بین المللی حقوق بشر می دانیم و سفر ایشان سبب می شود ابعاد این همکاری گسترده تر شود.

دبیرستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه مسئله تروریسم موضوعی مهم برای ایران، منطقه و جهان است گفت: متاسفانه پایتخت های کشورهای اروپایی پناهگاه امنی برای تجمع، تعلیم و حمایت مالی از تروریست ها و اعزام آنها به مناطق مختلف جهان برای اقدامات تروریستی شده است که نمونه بارز آن گروهک منافقین و پژاک است.

لاریجانی افزود: اروپایی ها مانند سایر کشورها براساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل موظف هستند در برابر تروریسم سیاست غیر قابل اغماضی اتخاذ کنند و از آن فراتر ازمکانیزم های حقوق بشری برای پوشش فعالیت های تروریستی آنها استفاده نکنند. ما انتظار داریم اولا اروپاییها تحت هیچ عنوانی و بدون هیچ برچسب ظاهر پسندی از گروه های ترویستی حمایت نکنند و همکاری های لازم دوجانبه و چند جانبه را برای مبارزه با تروریسم و گروه های شناخته شده بعمل آورند.

در این دیدار طرف اروپایی نرخ بالای اعدام در ایران را مطرح کرد که دکتر لاریجانی در پاسخ، ضمن اشاره به اینکه بالغ بر 70 درصد از اعدام های کشور مربوط به جرایم مربوط به مواد مخدر و عمده دیگر آن مربوط به قصاص نفس است گفت: جمهوری اسلامی ایران خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان است و در این خصوص همت والایی از خود مصروف داشته و سالانه صدها شهید و میلیون ها دلار بابت این مبارزه هزینه می کند.

لاریجانی با اشاره به طولانی بودن مرز ایران و افغانستان و حضور ناتو در افغانستان که سبب افزایش تولید مواد مخدر دست کم به میزان چهار برابر شده است گفت: اتحادیه اروپا نباید فراموش کند که این مواد مخدر به سمت مصرف گاه اصلی آن که کشورهای اروپایی است سرازیر می شود و در اینجا یک زمینه مهم همکاری وجود دارد که از طرف غربی ها غفلت شده است. اگرغرب با ایران در این زمینه، همکاری معنا داری داشته باشد خود بخود تعداد اعدام ها پایین می اید.

دبیر ستاد حقوق بشر درخصوص تغییر در مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت: نظر شخصی من این است که در قانون مبارزه با مواد مخدر باید بازنگری هایی برای افزایش کارامدی ان صورت گیرد، منتهی این مسئله باید از مسیر قانونی پیش برود اما قانون جدید نیامده، قانون قبلی در کشور ما باید محترم شمرده شود و غربی ها به آن احترام بگذارند. در هر حال دراصل مبارزه جدی ، موثر، فعال و بدون اغماض ایران با توسعه و پخش مواد مخدر هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

طرف اروپایی از موضوع همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ایران استقبال کرده و گفت این موضوع را در پارلمان اروپا مطرح خواهد کرد. دو طرف در پایان علاقمندی خود به ادامه گفتگوها و دیدارهای مشترک در زمینه های مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد تاکید قرار دادند.