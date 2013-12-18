نمایندگان تعاونی های مصرف کارگری آذربایجان شرقی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابات که شامگاه سه شنبه همزمان با سایر استانهای کشور با حضور کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران تعاونی های مصرف کارگری استان برگزار شد، کریم صادقزاده تبریزی و علی اصغر اکبری به عنوان نمایندگان اصلی تعاونیهای مصرف در اتحادیه امکان و نقی یاری به عنوان علی البدل انتخاب شدند

نماینده تعاونیهای مصرف کارگری استان آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: تعاون چاره ساز بسیاری از مشکلات فعلی کشور است و برای موفقیت در بسیاری از مسائل باید از تعاونیها بهره بگیریم.

کریم صادقزاده مشورت در تعاونیها به هنگام تشکیل، استفاده از تجربیات یکدیگر و رای گیری در انتخابات را از مزایای تشکیل تعاونیها بخصوص تعاونیهای مصرف در تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان و تصریبح کرد: اتحادیه امکان در تامین مایحتاج مردم بویژه جامعه کارگری و بازنشستگان و توزیع آن نقش مهمی دارد و اتحاد و یکپارچگی عامل موفقیت آن در سطح کشور با وجود مشکلات و بحران اقتصادی کشور است.

وی به تقویم کردن داراییهای اتحادیه امکان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: گفت:مسکوت ماندن طرح تقویم کردن داراییها که حق مسلم تعاونیهای مصرف است، بر اساس تصمیمات مجمع در مدت سه سال صورت می گیرد که در مرحله اول در مجمع سال گذشته تصمیم گرفت نسبت به فروش املاک مازاد اتحادیه اقدام کند که این کار عملی شد و حق به حق دار رسید.

صادقزاده هدف از این کار را کمک به تعاونیها در جهت پابرجا نگه داشتن تعاونیها در برابر مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود:سود نسبت به سرمایه از بابت فروش املاک مازاد و سود نسبت به خرید و تزریق آن به بدنه تعاونیها باعث رشد تعاونیها در ارائه خدمات مطلوب به کارگران و بازنشستگان در تعاونیها خواهد بود که این اقدام با استقبال تعاونیها و رضایت تعاونیها از اتحادیه امکان روبرو شد.‏

همچنین سرپرست اتحادیه امکان مرکز تبریز نیز با اشاره به اهمیت برگزاری این مجمع در انتخاب نمایندگان تعاونیهای مصرف استان در اتحادیه امکان گفت: حضور نمایندگان منتخب در اتحادیه امکان در جهت رفع مشکلات تعاونیهای مصرف استان و پیگیری مشکلات آنان می تواند بسیار موثر باشد.

عزتخانی با اشاره به اینکه میزان فروش اتحادیه امکان مرکز تبریزدر سال 91 نسبت به سال 40،90 درصد افزایش یافته است گفت:سود حاصل از فروش در سال12،91 میلیارد تومان بوده است که این سود بین تعاونیها تقسیم شد و همچنین اخیرا برگ سهام سود تعاونی ها نیز به نسبت سرمایه گذاری تعاونیها بین آنها تقسیم شد.