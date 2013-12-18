تاسیس درمانگاه تامین اجتماعی در نمین و گرمی

مهدی نیک سیرت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح در پی توسعه فعالیتهای درمانگاه های تامین اجتماعی استان انجام می شود.

وی با یادآوری فعالیت درمانگاه تامین اجتماعی در سه شهرستان اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر اضافه کرد: علاوه بر این دو بیمارستان تامین اجتماعی نیز در اردبیل و پارس آباد دایر است.

وی با تاکید به سطح کیفی بالای خدمات درمانی ارائه شده در این مراکز، افزود: ضروری است با هدف ایجاد عدالت درمانی زمینه فعالیت درمانگاه در سایر شهرستانها نیز فراهم شود.

نیک سیرت ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 600 هزار نفر از خدمات درمانی مجموعه های درمانی تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی افزود: دارندگان دفترچه تامین اجتماعی می توانند از ویزت و داروی رایگان این مراکز استفاده کنند.