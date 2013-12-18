تغییر در اوزان کشتی مسابقات جهانی و المپيك/ رده جوانان به 10 وزن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش بینی می‌شد پیشنهاد تغییر اوزان کشتی از سوی اعضای هیات رئسیه فیلا مورد تائید نهایی قرار گزفت و دستخوش تغییرات نسبتا اساسی شد.

بر این اساس در کشتی زنان بازی‌های المپيك دو وزن اضافه و دو وزن از كشتی مردان كم شد كه فیلا این تغییرات را به شرح زير اعلام کرد:

اوزان كشتی آزاد: 57، 65، 74، 86، 97 و 125 كيلوگرم

اوزان كشتی فرنگی: 59، 66، 75، 85، 98 و 130 كيلوگرم

اوزان كشتی زنان: 48، 53، 58، 63، 69 و 75 كيلوگرم

در رقابتهای جهانی، قاره‌ای، جام جهانی و تورنمنت‌های جايزه بزرگ فيلا علاوه بر 6 وزن المپیکی، اوزان 61 و 70 به كشتی آزاد، اوزان 71 و 80 به كشتی فرنگی و 55 و 60 كيلوگرم نیز به كشتي زنان اضافه شد.

اوزان رده جوانان هم از این تغییرات بی‌نصیب نماند و اوزان هشتگانه قبلی با دو وزن دیگر همراه شدند تا آزاد و فرنگی کاران جوان از این پس در 10 وزن با یکدیگر پیکار کنند. تغییرات در اوزان جوانان نیز به شرح زير است:

كشتی آزاد: 50، 57، 61، 65، 70، 75، 80، 86، 90 و 125 كيلوگرم

كشتی فرنگی: 52، 60، 64، 68، 72، 77، 82، 88، 100 و 130 كيلوگرم

كشتی زنان: 44، 48، 53، 55، 58، 63، 66، 69، 72 و 75 كيلوگرم

همچنین اوزان رقابتهای نوجوانان همچون گذشته برگزار می‌شود و تغییری نکرده است.