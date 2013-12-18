به گزارش خبرنگار مهر، سفره محبت و عشق اهل بیت(ع) باز هم پهن شده است و هر کسی به اندازه ظرفیت و اقبالش از این سفره بهره مند خواهد شد اما اهالی منطقه هفت شهرداری مشهد همان هایی که خانه هایشان را در ورودی شهر مشهد بنا کرده اند و هر از چند گاهی به عنوان مناطق کم برخوردار از آنها یادی می شود خوشحالند که خداوند بهترین و بزرگترین و پیر نعمت ترین قسمت سفره پذیرایی از زائران حسینی امام رضا(ع) را بر در خانه آنها پهن کرده است.

مردمان این منطقه شاید رونق جیبشان به اندازه برخی دیگر نباشد اما سفره دلشان ساخته شده از تار و پود محبت است و عشق به ائمه(ع) وسعت کرمشان را نیز از ولی نعمتشان به خوبی آموخته اند و سال هاست هر انچه دارند در طبق اخلاص با زائران و کاروان های پیاده و درست در همان ورودی شهر مشهد با نیت خالص تقسیم می کنند.

پذیرایی از زائران حسینی امام هشتم(ع) در منطقه هفت

احمد محبی شهردار منطقه هفت مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه ورودی جنوب شرقی مشهد در منطقه هفت شهرداری واقع شده کارکنان شهرداری و همچنین مردم و شهروندان ساکن این منطقه همه ساله بویژه در دهه آخر ماه صفر پذیرای دهها هزار زائر حسینی امام هشتم(ع) هستند.

احمد محبی بیان کرد: با توجه به آمادگی کارکنان شهرداری منطقه به منظور پذیرایی از زائران و کاروان های پیاده دهه آخر صفر گفت: در روزهای پایانی ماه صفر و در ورودی مشهدالرضا(ع) عطر دل انگیز زائران حسینی امام مهربانی ها با رایحه خوش خدمت کارکنان شهرداری وزیدن خواهد گرفت.

وی افزود: شهرداری منطقه هفت در ورودی شهر مشهد از سمت اتوبان باغچه چندین سال است که چتر خدمت را باز کرده و با حضور مردم و مشارکت هیئت ها و بخش خصوصی از زائران و کاروان های پیاده استقبال و از آنها به گرمی پذیرایی می کند.

شهرداری منطقه هفت مشهد ابراز کرد: وجود غرفه های متعدد از جمله غرفه فرهنگی، پزشکی، راهنمایی زائر، پاشویه با آب گرم و غرفه های دیگری که بر حسب نیاز زائران و کاروان های پیاده تدارک دیده شده باعث بوجود امدن مکانی سر شار از خدمت و عشق به اهل بیت و زائران و میهمانان آن عزیزیان شده است.

پیش بینی ارائه خدمت به 55 هزار زائررضوی

وی افزود: شهرداری منطقه هفت و همچنین مردم عزیزی که سال گذشته در این طرح حضور داشتند توانستند از حدود 45 هزار زائران پذیرایی و خدمات خودشان را به انها ارائه کنند.

محبی اظهار کرد: پیش بینی ما این است که در دهه آخر صفر سال جاری پذیرای بیش از 55 هزار زائر حسینی امام هشتم(ع) باشیم.

وی با اشاره به حضور برخی از هیئت ها یا گروه های مردمی در این مجموعه خدمت رسان گفت: سال گذشته خیریه حضرت رقیه(س) که متشکل از جمعی از بانوان منطقه سیدی هستند بیش از 20 هزار کاسه آش بین زائران و کاروان های پیاده امام رضا(ع) تقسیم کردند.

شهردار منطقه هفت در ادامه با اشاره به وجود مقدار زیادی کاور پلاستیکی در محل پذیرایی از زائران و کاروان های پیاده عنوان کرد: تعدا زیادی کاور پلاستیکی آماده شده تا در مواقع بارندگی به زائران پیاده اهداء شود.

استقبال از کاروان های پیاده در ورودی های مشهد

وی همچنین از حضور و همکاری سازمان ها و ادارت مختلف در زمینه پذیرایی از کاروان های پیاده خبر داد و اظهار کرد: شرکت مخابرات نیز ضمن حضور در این برنامه با نصب تلفن های صلواتی به کاروان های پیاده رائه خدمت می کند.

محبی همچنین به حضور جمعیت های خادمان شهر بهشت فرهنگ سرای زیارت اشاره کرد و افزود: دهه آخر صفر و حضور کاروان های پیاده فرصتی مغتنم پدید می آورد تا همه عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند با خدمت به زائران آنها عرض ادارتی از سر اخلاص داشته باشند.

منطقه طرق یا همان شهرک طرق اولین نقطه شهر مشهد در ورودی جنوب شرق شهر است که کاروان های پیاده ای که از این مسیر قصد ورود به شهر را دارند در آغوش می گیرد.

مردم این منطقه با وجود همه مشکلاتی که دارند در دهه آخر صفر هر انچه دارند را با زائران حسینی امام هشتم(ع) تقسیم می کنند و برخی از آنها حتی خانه هایشان را در اختیار میهمانانشان قرار می دهند و این همه مهربانی فقط از چنین مردمانی برمی آید.