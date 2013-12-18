محمد صادق صالحی منش استاندار قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق صالحی منش در جلسه امروز هیات دولت به عنوان به عنوان استاندار قم انتخاب شد.
بنابراین گزارش استاندار 30 استان از 31 استان کشور انتخاب شده اند و تنها استاندار خراسان رضوی باقی مانده است.
سوابق سیاسی - انقلابی صالحی منش:
1- ورود رسمی به مبارزات انقلاب از سال 56
2- راه اندازی و هدایت تظاهرات در قم از ابتدا تا پیروزی انقلاب اسلامی
3- مسئولیت پخش اعلامیههای امام در شرق کشور( استانهای یزد، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان) زیر نظر آیتالله صانعی
4- تهیه و انتقال و تکثیر اعلامیه برای مشهد و راه اندازی و هدایت تظاهرات در مشهد زیر نظر آیتالله خامنهای
5- توزیع کمکهای مالی برای افراد تبعیدی در ( ایرانشهر، شهر بابک، بندر عباس، نائین) از جانب آیات پسندیده، شهید صدوقی و شهید مطهری
6- عضو کمیته استقبال و حفاظت از امام تا پیروزی انقلاب
سوابق مدیریتی و اجرایی:
1- عضو کمیته حفاظت از امام در قم تحت نظر آیتالله یزدی
2- عضو کمیته انقلاب اسلامی قم تحت نظر آیتالله یزدی
3- فرمانده بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال 1359
4- رئیس ستاد مرکزی کمیتههای انقلاب اسلامی کل کشور از سال 1361
5- جانشین دادستان انقلاب( آقایان لاجوردی و رازینی) و جانشین دادستان عمومی تهران)
6- مشاور فرماندهی کل کمیته انقلاب اسلامی از سال 1362
7- دادستان نظامی مناطق جنگی جنوب از سال 1365
8- تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال 1365 تا 1372
9- فرماندهی تیپ حفاظت مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1372
10- قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات از سال 1372
11- مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات از سال 1373
12- رئیس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات از سال 1373
13- معاونت اجتماعی بعثه مقام معظم رهبری از سال 1372 تا 1377
سوابق تحصیلی:
1- اشتغال به دروس روحانیت از سال 1352
2- دوازده سال تحصیل خارج نزد اساتید آیات عظام : آقایان وحید خراسانی - میرزا جواد تبریزی- فاضل لنکرانی - مجتبی تهرانی
3- تحصیل فلسفه و عرفان در محضر آیات جوادی آملی و مصلحی اراکی
4- استاد سطوح عالیه حوزه علمیه قم
5- داری مدرک سطح 3 حوزه ( معادل فوق لیسنانس) و آماده دفاع پایان نامه سطح 4 (دکترا) با عنوان « قاعده لاضرر»
نظر شما