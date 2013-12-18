استفاده از فناوری جدید آرتوفتو برای تشخیص اراضي ملي در آذربایجان غربی

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت شناسایی اراضی ملی اظهارداشت: در راستاي تجهيز و بروز کردن اطلاعات پايه اي اداره كل منابع طبيعي براي تعيين اراضي ملي ، از فن آوري جديدي بنام "آرتوفتو" استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: در اين فناوري با ضريب دقت بسيار بالا قادر خواهيم بود اراضي ملي را در متراژهاي پايين نيز تشخيص دهيم و بدون خطا اراضي ملي را از اراضي اشخاص تفكيك کنیم.

مدير كل منابع طبيعي آذربایجان غربی افزود: در حال تمامي عكسهاي هوايي موجود در آرشيو كه مربوط به چهل يا پنجاه سال پيش بوده و تنها مدارك مستدل و قطعي در تشخيص اراضي ملي وجود همين تصاوير است.

وی یاد آور شد: با بكار گيري فناوري " آرتوفتو" و رقومي كردن اين تصاوير، مختصات دقيق آن بدست آمده و بدون هيچگونه خطايي قادر خواهيم بود اراضي ملي را از اراضي اشخاص مميزي كنيم.

پیرمرادی اضافه کرد: هم اکنون بصورت پايلوت در برخي از عكسهاي هواي اين فناوري صورت مي پذيرد كه اميدواريم با تامين ملزومات سخت افزاري آن تمام اراضي ملي استان را با اين فناوري تعيين حدود کنیم.

از استنادي ترين ملزومات براي تعيين حدود اراضي ملي وجود عكسهاي هوايي است كه در سالهاي دور اين عكسبرداري ها توسط هواپيما ازاراضي ملي انجام شده است .

در سالهاي اخير نيزتصاوير و عكسهاي ماهواره اي بيشترين كاربرد را براي هم تعيين اراضي ملي و هم براي حفاظت از عرصه ها را دارد.