  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

وزیر امور خارجه ایتالیا شنبه در تهران/ همراهی هیئت رسانه ای 20 نفره

وزیر امور خارجه ایتالیا شنبه در تهران/ همراهی هیئت رسانه ای 20 نفره

ایما بونینو ، وزیر امور خارجه ایتالیا روز شنبه 30 آذر ماه برای دیداری دو روزه به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، ایما بونینو ، وزیر امور خارجه ایتالیا روز شنبه 30 آذر ماه به دعوت محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیئتی به تهران سفر می کند.

وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر دو روزه خود به تهران با مقامات کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بونینو روز یکشنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف حضور می یابد.

یک هیئت رسانه ای 20 نفره از شبکه ها و خبرگزاری های ایتالیایی وزیر خارجه این کشور را در سفر به تهران همراهی می کنند.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در سفری چند ساعته که در آبان ماه و پیش از آغاز مذاکرات دور سوم ژنو به رم داشت از ایما بونینو همتای ایتالیایی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران در 10 سال گذشته بی سابقه است.

کد مطلب 2198129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها