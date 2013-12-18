وزیر امور خارجه ایتالیا شنبه در تهران/ همراهی هیئت رسانه ای 20 نفره

به گزارش خبرنگار مهر ، ایما بونینو ، وزیر امور خارجه ایتالیا روز شنبه 30 آذر ماه به دعوت محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیئتی به تهران سفر می کند.

وزیر امور خارجه ایتالیا در سفر دو روزه خود به تهران با مقامات کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بونینو روز یکشنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف حضور می یابد.

یک هیئت رسانه ای 20 نفره از شبکه ها و خبرگزاری های ایتالیایی وزیر خارجه این کشور را در سفر به تهران همراهی می کنند.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه کشورمان در سفری چند ساعته که در آبان ماه و پیش از آغاز مذاکرات دور سوم ژنو به رم داشت از ایما بونینو همتای ایتالیایی خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

سفر وزیر خارجه ایتالیا به ایران در 10 سال گذشته بی سابقه است.