مفتح با شهادت خود مجاهدت را به اوج رساند

حجت‌الاسلام مرتضي موحدي در گفتگو با مهربا اشاره به شخصيت شهيد مفتح ابراز داشت: شهيد مفتح از شاگردان امام راحل (ره) بود و هيچ گاه حبس و تهديد نتوانست اين رادمرد را متوقف كند.

وی اضافه کرد: شهيد مفتح در راه انقلاب اسلامي همزمان با مبارزه با طاغوت در عرصه وحدت حوزه و دانشگاه نيز تلاش كرد.

امام جمعه تویسرکان با بیان اینکه شهرستان تويسركان 22 شهيد روحاني دارد و بيشترين آمار شهداي روحاني استان متعلق به اين شهرستان است، گفت: تويسركان 775 شهيد تقديم انقلاب اسلامي كرده كه 10 سردار شهيد از اين ديار به درجه رفيع شهادت نائل گشتند.

وی با بیان اینکه ما هر چه داریم از شهدا است و همه باید در انتقال اهداف شهدا اهتمام داشته باشند، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه از ضروریات‌ امروز جامعه اسلامی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی وحدت میان حوزه و دانشگاه را باعث آزاداندیشی در فضای علمی کشور و ایجاد فضای باز برای تعامل و همفکری بیشتر میان جریانات علمی دانست و ابراز داشت: دانشجویان در دانشگاه‌ها و طلاب در حوزه‌های علمیه باید برای حفظ این وحدت بیش از پیش تلاش کنند.

حجت الاسلام موحدی عنوان کرد: تعامل و وحدت بین این دو نهاد زمینه پیشرفت علمی کشور را فراهم ساخته و کشور را در رسیدن به قله‌های رفیع علم و ایمان و تقوا یاری می‌دهد.