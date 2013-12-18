35 پژوهشگر برتر شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه خورموج صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان دشتی با اشاره به روایاتی از قرآن کریم، اظهار داشت: خداوند دو امتیاز بزرگ را برای انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد و برتری انسان‌ها را در این دو موضوع می‌داند که یکی از آنها ایمان به خدا داشتن و دیگری کسانی که اهل علم و دانش باشند.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به اینکه علم چیزی است که اگر خدا بخواهد می‌تواند این نور را در دل هر کسی قرار دهد به اهمیت علم و دانش اشاره کرد و افزود: موضوعی ارزشمند تر از علم وجود ندارد و آیات زیادی نیز در این خصوص وارد شده است.

وی تولید علم را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: امروز اگر می‌خواهیم پیشرفت و عمران و آبادی در جامعه داشته باشیم راهش تولید علم و دانش است که الحمدالله علی‌رغم همه مشکلات و تحریم‌ها دارای پیشرفت‌های خیلی خوبی در جامعه هستیم.

امام جمعه خورموج در ادامه خواستار تلاش جدی دانش‌آموزان و دانشجویان برای کسب علوم مختلف شد و بیان کرد: اگر می‌خواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم راهش درس و یاد گرفتن آن است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.

پایه و زیر بنای اقتدار نظام ما و آینده ما قدرت علمی است

مصلح اضافه کرد: دشمن سعی دارد با فشارها اقتصادی و تحریم که قرار داده نگذارد ما در انرژی به خود کفایی برسید آنها با 20 درصد مشکل ندارند آنها نمی خواهند غنی سازی در کشور وجود داشته باشد و در حوزه نظامی و تاسیسات دیگر به خودکفایی برسیم.

وی حرکت در مسیر خودکفایی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهیم به دیگران نیاز نداشته باشیم و از اسارت بیرون بیایم راهش این است نیازهای خودمان را خودمان را برآورده کنیم.

امام جمعه خورموج در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های سال‌های اخیر کشورمان در عرصه‌های علم و فناوری، خاطرنشان ساخت: پایه و زیر بنای اقتدار نظام ما آینده ما قدرت علمی است، علم می‌تواند در همه زمینه‌ها قدرت ایجاد کند.

وی ادامه داد:جمله "ما می توانیم" که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هم است، باید به این نقطه برسیم که در توان ما است که یک کشور مستقل در دنیا باشیم.

پیشرفت‌های کشورمان را مدیون تاکیدات مقام معظم رهبری هستیم

مصلح اضافه کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کشورمان را مدیون و مرهون تاکیدات مقام معظم رهبری هستیم معظم له با قشرهای مختلف نشست دارد و رهنمود های لازم را اتخاذ می فرمایند.

وی افزود: بحث دانش بنیان دارای برکات بزرگ وارزشمندی در استان و شهرستان بوده است ویکی از ارکان و ستون‌های اصلی ایستادگی کنونی ملت ایران پیشرفت‌های علمی بوده که به‌دنبال آن نیز پیشرفت‌های عملی و اجرایی هم در موارد بسیاری بوده است.

مصلح خواستار تلاش و جدیت همه دانشجویان برای حرکت در مسیر تولید علم و دانش شد و خطاب به دانشجویان بیان داشت: ما نسبت به تحقیقات و آورده‌های شما در حوزه‌های مختلف اعتقاد و پایبند هستیم تعهد داریم که با تعامل که بین حوزه و دانشگاه وجود دارد در جهت کشور گام و قدم بردارید و شخصیت واقعی شهرستان دشتی را احیا کنید.

لازم به ذکر است در آئین که با حضور امام جمعه خورموج، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی و جمعی از مسئولین این شهرستان و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، از 35 پژوهشگر برتر شهرستان دشتی تجلیل به عمل آمد.