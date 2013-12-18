راه اندازی هفت اداره جدید در آینده ای نزدیک در چادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی صبح چهارشنبه در جمع مسئولین شهرستان چادگان ، تکریم ارباب رجوع، شرکت مستمر در نماز جماعات و شرکت در جلسات شهرستان را مهم دانست و گفت: در جلساتی که در فرمانداری تشکیل می شود حضور تمام افراد الزامی است زیرا این جلسات موجب تصمیم گیری در جهت توسعه شهرستان برنامه ریزی می شود و از نظرات سازنده تمام مسئولین استفاده خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های چادگان، فریدن ، فریدونشهر و بوئین میاندشت نیز به پروژه 400 هکتاری دولت آباد بخش چنارود اشاره کرد و گفت: این طرح که به صورت آبیاری بارانی است بیش از 400 هکتار از مراتع شهرستان را زیر کشت انواع درختان میوه می برد.

محمد علی اسفنانی خواستار تخصیص آب زاینده رود به بخش های مختلف کشاورزی در شهرستان شد و تاکید کرد: این امر موجب پیشرفت و توسعه محصولات متنوع زراعی شده و منطقه را از تک محصولی خارج می کند.