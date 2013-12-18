کشته شدن چهار شبه نظامی در افغانستان/ 23 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که در عملیات پلیس با حمایت ارتش و سازمان اطلاعات در 24 ساعت گذشته در سراسر این کشور چهار شبه نظامی کشته و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغانی چندین عملیات ضد تروریستی را علیه طالبان در ولایت های قندهار، اروزگان، وردک و لوگر با هدف برقراری ثبات و امنیت در کشور انجام دادند و موفق به ضبط و کشف تسلیحات شبه نظامیان شدند، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.