کشته شدن چهار شبه نظامی در افغانستان/ 23 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که در عملیات پلیس با حمایت ارتش و سازمان اطلاعات در 24 ساعت گذشته در سراسر این کشور چهار شبه نظامی کشته و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.
نیروهای افغانی چندین عملیات ضد تروریستی را علیه طالبان در ولایت های قندهار، اروزگان، وردک و لوگر با هدف برقراری ثبات و امنیت در کشور انجام دادند و موفق به ضبط و کشف تسلیحات شبه نظامیان شدند، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.
وزارت کشور افغانستان از کشته شدن چهار شبه نظامی و بازداشت 23 فرد دیگر در عملیات پلیس در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که در عملیات پلیس با حمایت ارتش و سازمان اطلاعات در 24 ساعت گذشته در سراسر این کشور چهار شبه نظامی کشته و 23 فرد دیگر بازداشت شدند.
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