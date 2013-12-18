یک ایرانی بهترین مربی ورزشی ماکائو شد

به گزارش خبرنگار مهر،" محمدرضا رشیدنیا" سرمربی ایرانی کاراته ماکائو جایزه طلایی بهترین مربی سال 2013 ورزش ماکائو را به خود اختصاص داد تا افتخار دیگری را برای کاراته ایران به ارمغان بیارود.

بهترین مربی سال ماکائو هرسال با نظرسنجی از سوی روزنامه نگاران ورزشی این کشور انتخاب می‎‌شود که امسال این عنوان با ارزش به مربی ایرانی تیم ملی کاراته ماکائو رسید.

این مربی، از سال 2002 میلادی هدایت تیم ملی کاراته ماکائو را برعهده گرفته که در این مدت کاراته کاهای کشور پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و مدال‌های ارزشمندی را در رویدادهای چون، بازیهای آسیایی، قهرمانی قاره کهن و بازی‌های شرق آسیا کسب کرده‌اند.