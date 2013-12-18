تبدیل سه منطقه قم با وسعت 136 هکتار به منطقه شکار ممنوع

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان محیط زیست به افزایش ضریب حفاظتی مناطق با استفاده از محیط بانی و تکنولوژی بروز پرداخته است.



وی گفت: پیشینه زیستی استان شامل گونه های مختلفی می شود که با توجه به تخریب زیستگاه های آن ها یا منقرض شده یا میزان آن ها کاهش یافته است که برای گسترش آن ها ضرورت دارد که یک بازنگری انجام گیرد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: به سازمان پیشنهادشده که نقشه پیشینه طبیعی استان تهیه شود.



وی ادامه داد: با تهیه نقشه پیشینه طبیعی استان میتوان از حیات وحش استان قم آگاه شد و نقشه ها اگر روی هم گذاشته شوند نیازهای لازم برای حفظ حیات وحش شناسایی می شود.



وی گفت: برای کامل کردن زنجیره غذایی حیات وحش و بهبود شرایط طبیعی استان لازم است بسیاری از ساختارها باز معرفی شوند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: خوشبختانه سه منطقه شکار ممنوع جدید در استان قم با وسعت 136 هکتار مصوب شده است که شامل سه منطقه قاهان و کهندان، کهک و دشت مسیله می شود.



وی گفت: شناسنامه زیست محیطی برای تبدیل منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده تهیه شده و به زودی مراحل تبدیل آن به پایان خواهد رسید.