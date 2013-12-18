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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

یونسی:

11 استان متقاضی خرید مرکبات مازندران هستند

11 استان متقاضی خرید مرکبات مازندران هستند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از درخواست 11 استان برای خرید مرکبات شب عید از مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح چهارشنبه در جمع مسئولان سوادکوه افزود: در این راستا مجموعا به میزان 2 میلیون و 200 هزار تن مرکبات درخواست شده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های این شهرستان، خواستار همراهی و همکاری همه مسئولان شد و بیان داشت: رسیدن به توسعه متوازن، نیازمند هم دلی همه مسوولان و همراهی همه آحاد جامعه است.

یونسی در ادامه با بر شمردن توانمندی های اقتصادی استان در حوزه های مختلف، هم چنین خواهان همکاری همه مسوولان و دستگاه های اجرایی استان برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور شد.

وی افزود: کار برای رضای خدا و حرکت در جهت جلب رضایت مردم باید سرلوحه فعالیت های مسئولین قرار گیرد.

کد مطلب 2198153

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