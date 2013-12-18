11 استان متقاضی خرید مرکبات مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح چهارشنبه در جمع مسئولان سوادکوه افزود: در این راستا مجموعا به میزان 2 میلیون و 200 هزار تن مرکبات درخواست شده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های این شهرستان، خواستار همراهی و همکاری همه مسئولان شد و بیان داشت: رسیدن به توسعه متوازن، نیازمند هم دلی همه مسوولان و همراهی همه آحاد جامعه است.

یونسی در ادامه با بر شمردن توانمندی های اقتصادی استان در حوزه های مختلف، هم چنین خواهان همکاری همه مسوولان و دستگاه های اجرایی استان برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور شد.

وی افزود: کار برای رضای خدا و حرکت در جهت جلب رضایت مردم باید سرلوحه فعالیت های مسئولین قرار گیرد.