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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

چمکوری خبر داد:

افزایش رشته‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد خورموج

افزایش رشته‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد خورموج

دشتی - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج گفت: افزایش و توسعه رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از مهمترین برنامه های سال تحصیلی جدید در این واحد دانشگاهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چمکوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های این دانشگاه برای توسعه و افزایش رشته‌های تحصیلی، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۵۰ نفر دانشجوی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خورموج پذیرفته شده‌اند.

وی افزود: این واحد دانشگاهی در حال حاضر در ۳۱ رشته تحصیلی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام و دارای ۱۷ رشته در مقطع کارشناسی و ۱۴ رشته درمقطع کاردانی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج تصریح کرد: برنامه فرهنگی واحد با توجه به سیاستگذاری جدید فرهنگی دانشگاه  براساس نیازها و مطالبات دانشجویان و اساتید انجام می گیرد.

راه‌اندازی مرکز نوآوری با همکاری مرکز رشد و فناوری

وی با اشاره به رعایت اخلاق مداری در تمام ارکان واحد،تاکید کرد: تکریم دانشجو و استاد از  مهمترین اهداف این واحد و کاهش اساتید حق التدریس و اصلاح هرم هیئت علمی از مهمترین  اقدامات در سال تحصیلی جدید است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج افزود: پیگیری‌های لازم برای تعیین وضعیت املاک واحد صورت پذیرفته و به‌زودی اخذ سند مالکیت این املاک محقق می‌شود.

این مقام مسئول افزود: راه‌اندازی مرکز نوآوری با همکاری مرکز رشد و فناوری شهرستان دشتی و برگزاری همایش ملی برق و کامپیوتر از مهمترین برنامه‌های پژوهشی این واحد در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 2198160

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