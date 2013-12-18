به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا چمکوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های این دانشگاه برای توسعه و افزایش رشته‌های تحصیلی، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۵۰ نفر دانشجوی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خورموج پذیرفته شده‌اند.

وی افزود: این واحد دانشگاهی در حال حاضر در ۳۱ رشته تحصیلی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام و دارای ۱۷ رشته در مقطع کارشناسی و ۱۴ رشته درمقطع کاردانی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج تصریح کرد: برنامه فرهنگی واحد با توجه به سیاستگذاری جدید فرهنگی دانشگاه براساس نیازها و مطالبات دانشجویان و اساتید انجام می گیرد.

راه‌اندازی مرکز نوآوری با همکاری مرکز رشد و فناوری

وی با اشاره به رعایت اخلاق مداری در تمام ارکان واحد،تاکید کرد: تکریم دانشجو و استاد از مهمترین اهداف این واحد و کاهش اساتید حق التدریس و اصلاح هرم هیئت علمی از مهمترین اقدامات در سال تحصیلی جدید است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج افزود: پیگیری‌های لازم برای تعیین وضعیت املاک واحد صورت پذیرفته و به‌زودی اخذ سند مالکیت این املاک محقق می‌شود.

این مقام مسئول افزود: راه‌اندازی مرکز نوآوری با همکاری مرکز رشد و فناوری شهرستان دشتی و برگزاری همایش ملی برق و کامپیوتر از مهمترین برنامه‌های پژوهشی این واحد در سال گذشته بوده است.