2 میلیون دوز واکسن فلج اطفال وارد کشور شد/ شایعترین بیماری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری نهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان در بیمارستان کودکان مفید، گفت: در این فصل بیماریهای عفونی ویروسی بسیار شایع می‌شود. اگر به این مورد به درستی توجه نکنیم، عفونتهای ویروسی به عفونتهای باکتریایی تبدیل می‌شود.

وی افزود: همچنین اگر کودک دچار سوء تغذیه باشد، در پی ابتلا به عفونتهای ویروسی به عفونتهای اسهالی نیز مبتلا خواهد شد.

سیاری با بیان اینکه 200 ویروس عامل سرماخوردگی وجود دارد، گفت: به خانواده‌ها توصیه می‌کنم کودکانی که دچار عفونتهای تنفسی می‌شوند را به هیچ وجه تحت درمان خودسرانه آنتی‌بیوتیکی قرار ندهند. مایعات فراوان به کودک خود بخورانند و امکانات استراحت را برای وی فراهم کنند. همچنین خانواده‌ها از تماس کودکان خود با کودکان دیگر جلوگیری کنند تا عفونت منتشر نشود.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به باید و نبایدهای تجویز واکسن آنفلوانزا در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر واکسن آنفلوانزا در کشور موجود است و برای کودکان شش ماه تا سه سال، دو نوبت و یک دوم دوز توصیه می‌شود و برای کودکان شش سال به بالا دوز کامل را توصیه می‌کنیم.

سیاری در ادامه به وضعیت تامین واکسن فلج اطفال در کشور اشاره کرد و افزود: واکسن فلج اطفال به میزان دو میلیون دوز وارد کشور شده است. البته ماهانه یک میلیون دوز مصرف داریم. یونیسف وعده داده است تا 6 هفته آینده، سه میلیون دوز واکسن فلج اطفال را برای ما تامین کند. همچنین موسسه رازی نیز قول داده است دو میلیون دوز واکسن فلج اطفال را تامین کند.

وی درباره اورژانسهای کودکان گفت: کودکانی که با شوک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، اگر یک ارگان در بدن آنها نارسایی داشته باشد، تا 25 درصد دچار مرگ و میر می‌شوند، اگر دو ارگان از بدن آنها درگیر باشد، احتمال مرگ و میر به 65 درصد می‌رسد و اگر سه ارگان از بدن آنها نارسایی داشته باشد، احتمال مرگ را تا حدود 85 درصد افزایش می‌دهد.

سیاری ادامه داد: 12-10 درصد کودکان دچار تشنج می‌شوند و حوادث، شایع‌ترین علت مرگ و میر کودکان بالای چهار سال است.

معاون وزیر بهداشت در ادامه اضافه وزن و چاقی را از جمله مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز ابتلا به بیماریهای غیرواگیر دانست و گفت: 20 درصد کودکان ایرانی دچار اضافه وزن هستند. همچنین 6.8 درصد کودکان دچار کوتاهی قد هستند که این آمار در کودکان زیر پنج سال استان سیستان و بلوچستان به 20 درصد می‌رسد.