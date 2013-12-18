راه اندازی واحد اتوبوس رانی در شهرستان گناباد در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شيرزاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۵ شرکت حمل و نقل مسافر در شهرستان گناباد به نام های پویا گشت، افق سیر، صحرگاهان، دل کویر و قلب کویر وجود دارد.

شيرزاد افزود: در این شرکت‌ها نزدیک به ۶۰۰ دستگاه مینی بوس و ون به تعداد ۳هزار و ۶۰۰ دانش آموز تحت نظارت این سازمان سرویس دهی می کنند.

وي ادامه داد: علاوه‌بر تعداد این شرکت‌ها ۴ شرکت اطمینان بار، صداقت، شریعت بار و ایمن بار در قالب شرک‌های حمل و نقل‌بار و با حدود ۳۰ دستگاه وانت بار در سطح شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

شيرزاد گفت: راه اندازی تاکسی بیسیم، راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان، ارائه تسهیلات به بانوان جهت خرید تاکسی، خرید ۱۶ دستگاه مینی‌بوس از نوع هیوندا و اویکو و واگذاری به بخش خصوص، خرید و اگذاری ۵ دستگاه وَن دوگانه سوز با ظرفیت۱۱نفر و خرید ۴ دستگاه خودروی اویکو گازوئیل سوز از اقدامات صورت گرفته شده توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر گناباد و حومه است.

شيرزاد گفت: یکی از مشکلات عدم راه اندازی سازمان اتوبوس رانی کمبود جمعیت شهری گناباد است به طوریکه برابر قوانین سازمان های اتوبوس رانی به شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت اتوبوس واحد اختصاص داده می شود و جمعیت شهری گناباد بین ۳۷ الی ۴۰ هزار نفر است.

وي افزود: با وجود این مشکل پیگیری ها و مکاتبات زیادی در خصوص اتوبوس واحد از سهمیه استانی صورت گرفته که به دلیل اینکه مشهد شهری زیارتی و ساحتی است و نیازی مبرم که این شهربه اتوبوس های واحد دارد، امکان مساعدت لازم از سوی استان وجود ندارد.

شيرزاد تصريح كرد: این سازمان با توجه به اخذ مجوز لازم از شورای اسلامی شهر در نظر دارد پس از تأیید کارگروه ترافیک شهرستان اقدام به راه اندازی دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده از طریق بخش خصوص نماید تا شاهد زمینه اولیه ای برای راه اندازی واحد اتوبوس رانی در این شهرستان و خدمت رسانی به همشهریان باشیم.

وي بيان داشت: با پیشرفت های متعدد بوجود آمده در ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی نمی توان رضایت تمامی افراد جامعه و مسافرین محترم را کسب کرد ولی باید یادآور شد که با توجه به تأثیر بسزایی که حمل و نقل در شاخصه های اقتصادی هر جامعه ایفا می کند، می بایست به این مقوله اهمیت داده شود و از رانندگان پرتلاش و سخت کوش قدردانی بعمل آمده و به این افراد اهیمت داده شود و امکانات رفاهی برای این قشر زحتمکش جامعه توسط مسئولین ذیربط فراهم آید.

شیرزاد اظهار داشت: فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی به جای وسائط نقلیه عمومی یک از وظایف اصلی سازمان ها و ادرات مرتبط با حمل و نقل می باشد که این مورد در شهرهای کلان بعلت حجم بالای مسافر و ترافیک بیش از حد و شرایط زیست محیطی ضروری تر به نظر می رسد چراکه در شهرهای دارای جمعیت کم، تخلفات رانندگان کمتر بوده و کنترل و بازرسی نیز آسان تر صورت می گیرد.

وي افزود: سازمان حمل و نقل همگانی شهر گناباد و حومه در این خصوص اقدامات قابل تحسینی در زمینه تشویق مسافرین استفاده کننده از وسایل حمل و نقل عمومی در مقایسه با وسایل شخصی به منظور امنیت بیشتر، اطلاع رسانی و ارسال پیامک انجام داده است.

شيرزاد درخصوص نحوه انتقال شکایات از سوی مردم به این سازمان گفت: در صورت مشاهده تخلف کافی است مسافرین نسبت به یادداشت کد مشخص شده روی شیشه عقب خودرو اقدام و مراتب را از طریق تلفن ۱۳۷ و ۷۲۶۰۱۱۰ به همراه نوع تخلف و زمان آن را اعلام نمایند تا پیگیری های لازم صورت گیرد.

وي تصريح كرد: درصورتی که هر راننده ای دچار بیش از یک نوع تخلف شود بستگی به تنوع تخلف پرونده وی به کمیته انضباطی ارجاع و تصمیم نهایی در خصوص آن راننده اتخاذ می شود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر گناباد و حومه در خصوص زمان تاخیر حرکت رانندگان در ایستگاه ها افزود: تکمیل شدن در ایستگاه و از مبدأ به مقصد اقدامی قانونی است ولی بهتر است رانندگان با سوار نمودن سه مسافر حرکت نمایند و این اقدام اولاً باعث نوبت دهی سریعتر سایر رانندگان و ثانیاً اعتماد مسافرین می گردد ولی متأسفانه در تمامی شهرهای کشور پس از تکمیل شدن در ایستگاه، تاکسی حرکت می کند.

وي افزود: در این راستا نیز ما رانندگان که به صورت چرخشی کار می کنند را مورد تشویق قرار داده و تا حد امکان مساعدت های لازم را به این افراد می نمائیم تا شاید این اقدام تشویقی برای سایر رانندگان گردد و این موضوع که توقف در ایستگاه، فقط اتلاف وقت است نه کسب درآمد در بین رانندگان نهادینه شود.