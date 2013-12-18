دوری از حاشیه سازی و التهاب زمینه اعتدال در امور را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همايش فرمانداران و بخشداران استان ظهر چهارشنبه با حضور استاندار قزوین در محل استانداری برگزار شد.



مرتضی روزبه استاندار قزوين در این مراسم اظهارداشت: همه موظف هستيم در جهت خط ومشي دولت كه همان اعتدال، احترام، پرهيز از حب و بغض و التهاب و حاشيه است گام برداريم.



وی افزود: بايد مراقب باشيم كه در كارها دچار حب و بغض نشويم و بر مبناي جهت گيري دولت كه بر مبناي اعتدال و احترام است حركت كنيم.



این مسئول با بيان اينكه وقتي دولتها تغيير مي كند جهت گيري و سياست هاي آن نيز تغيير مي كند بیان کرد: نبايد اصول و بناي كاري خود را براساس شنيده مي شود يا گفته مي شود ترسيم كنيم بلكه بايد اصول كاري خود را با قوت و قدرت ادامه داده و در اين راه از التهاب و حاشيه پرهيز كنيم.



روزبه با بيان اينكه هر آمد و شدي در مديريت تغيير و تحولاتي را نيز با خود به همراه دارد تصريح كرد: اين اقتضاي تغييرات است اما وظيفه ما اين است تا مادامي كه عهده دار مسئوليتي هستيم با قدرت كار خود را دنبال كنيم.

نبايد اجازه دهيم حاشيه ها باعث احساس تزلزل در كار شود

وي ادامه داد: نبايد اجازه دهيم حاشيه ها باعث احساس تزلزل در كار شود، قزوين استاني توسعه يافته است و در چنين استاني نبايد حتي يک جلسه كاري نيز تعطيل شود.



روزبه بيان کرد: در حوزه اجرايي بدون هماهنگي و يک صدايي كاري از پيش نمي رود، براي حركت در مسير توسعه و حل مشكلات بايد از تمام ظرفيت ها به درستي استفاده كرد.

قزوین استانی کم حاشیه است

وي قزوين را استاني كم حاشيه و فاقد مشكلات حادي كه برخي استانها با آن مواجه هستند عنوان كرد و گفت: بايد از غلظت تب و تاب مسايل سياسي استان و اختلافات در اين زمينه كم كنيم تا بتوانيم به خوبي در مسير توسعه حركت كنيم.



روزبه استان قزوين را از حيث امنيتي و وجود امنيت در اين استان داراي بهترين شرايط ممكن توصيف كرد و گفت: همه بايد با هم هم صدا و هم دل شويم تا اگر تنگنا و مشكلي وجود دارد آن را مرتفع كنيم.



وي حركت بر مبناي اصول و مشي دولت را مورد تأكيد قرارداد و اضافه كرد: مسئوليت در نظام مقدس جمهوري اسلامي وظيفه سنگين و بار امانت مهمي است كه بايد آن را به درستي به منزل مقصود رساند.

باید به دور از گرايشات سياسي با قوت و قدرت پيگير امور باشيم

استاندار قزوين گفت: مدير اجرايي يعني خادم مردم بودن و در راه خدمت رساني به مردم به هيچ وجه نبايد خط كشي هاي سياسي در كار داشته باشيم بلكه درب دفتر كارمان بايد به روي همه باز باشد و به دور از گرايشات سياسي با قوت و قدرت پيگير امور باشيم.



وي در ادامه به ارسال لايحه بودجه سال 93 دولت به مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: اين لايحه بودجه خيلي متفاوت با ادوار گذشته است.



روزبه اظهارداشت: اگر تا ديروز با اجراي پروژه هاي مختلف موجبات خوشحالي مردم را فراهم مي كرديم به علت ناچيز بودن اعتبارات عملاً در اين كار وقفه ايجاد مي شود و اين مسئوليت مان را سنگين تر مي كند.



وي به روزهاي كاري پيش روي تا پايان سال اشاره كرد و افزود: سه ماه آخر سال جزو سخت ترين قسمت كاري در سال است چرا كه هم از حيث شرايط آب و هوايي وارد فصل زمستان مي شويم و هم در برنامه هاي كاري با مسايل متعدد از جمله دهه مبارك فجر و شب عيد مواجه هستيم.



روزبه در پايان پايبندي هرچه بيشتر بر اعتقادات و باورهاي ديني، انس بيشتر با قرآن كريم و توجه به نماز اول وقت را مورد تأكيد قرار داد و از آنها به عنوان زير ساختهاي لازم براي مديريت نام برد.