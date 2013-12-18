ظریف با رئیس جمهور پاکستان دیدار می کند/ احتمال دیدار با داوود اوغلو

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان فردا برای شرکت در شانزدهمین اجلاس شورای وزیران کشورهای عضو گروه دی 8 در سفری یک روزه عازم پاکستان خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر چند ساعته با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ( مشاور نخست وزیر در امور امنیت ملی و سیاست خارجی ) پاکستان دیدار خواهد کرد.

ظریف در اجلاس دی 8 که صبح فردا آغاز خواهد شد نیز سخنرانی خواهد داشت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را مطرح می کند.

وزیر امور خارجه در حاشیه این اجلاس با همتایان خود نیز دیدار خواهد داشت و احتمالا در این راستا دیدار و گفتگو با داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در دستور کار ظریف خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت همراه پنجشنبه شب به تهران باز خواهند گشت.

به گزارش مهر،دی 8 از جمله پیمان‌های بین المللی فرامنطقه‌ای محسوب می شود که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است.

تقویت و ارتقای جایگاه کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد فرصت های جدید در روابط تجاری و اقتصادی در سطح منطقه یی و بین المللی، افزایش مشارکت در تصمیم گیری در سطح بین المللی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه عمومی مردم کشورهای عضو از مهمترین اهداف سازمان است.

ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، اندونزی، مالزی، بنگلادش و نیجریه اعضای " دی 8 " هستند.

پاکستان ریاست سازمان دی 8 را تا سال 2014 برعهده دارد.