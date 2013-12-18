گوگل فهرست 10 جستجوی برتر سال 2013 را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل فهرست 10 جستجوی برتر سال 2013 را دیروز سه شنبه 26 آذر ماه منتشر کرد که نشان می دهد در گذشت دو نفر در روزهای پایانی سال میلادی اولین سطرهای این فهرست را تشکیل داده اند.

نسلون ماندلا اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی و پل واکر هنرپیشه فیلمهای دنباله دار "سریع و خشمگین" در ردیف اول و دوم عبارتهای جستجوی شده فهرست جهانی گوگل قرار گرفته اند که با بررسی اطلاعات 72 کشور به دست آمده است. این بررسی های بزرگترین نمونه ای محسوب می شود که تاکنون گوگل برای اعلام این فهرست انجام داده است.

فهرست 10 جستجوی برتر گوگل در سال 2013 1 نلسون ماندلا 6 ماراتون بوستون 2 پل واکر 7 نوزاد سلطنتی انگلستان 3 آی فون 5 اس 8 گلکسی اس 4 4 کوری مونتیت 9 پلی استیشن 4 5 نوعی حرکات موزون 10 کره شمالی

جستجوی نام نلسون ماندلا حتی پیش از درگذشت این شخصیت مشهور و نمادین آفریقای جنوبی در اوایل ماه جاری در صدر فهرست جستجوها قرار داشت اما مرگ وی در 95 سالگی سیلی از جستجوها را برای کسب اطلاعات درباره زندگی و مرگ وی رقم زد و این امر موجب شد که نامش در صدر فهرست جستجوها قرار گیرد.

پل واکر هنرپیشه بیشتر برای بازی در فیلمهای " سریع و خشمگین" شاخته می شود ماه گذشته در اثر یک تصادف اتومبیل درگذشت.

جستجو برای آی فون 5اس اپل در ردیف سوم قرار گرفت و پس از آن نام " کوری مونتیت" باز هم یک هنرپیشه در ردیف بعدی قرار گرفت.

جستجوی نام یک نوع حرکات موزون، ماراتن بوستن، نوزاد سلطنتی انگلستان، گلکسی اس 4 سامسونگ، پلی استیشن 4 و کره شمالی سایر بخشهای فهرست 10 موردی گوگل را تشکیل داده اند.

این شرکت با بررسی 1 تریلیون جستجو فهرست سالانه Zeitgeist (روح زمان) را منتشر می کند.

