مدیر کل اتباع خارجی خوزستان با نماینده کمیساریای پناهندگان خارجی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان در این دیدار که شامگاه سه شنبه در اداره اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد، گفت: در سالهای گذشته سعی بر این بوده است که با برقراری ارتباط بهینه بین این اداره و کمیساریای عالی پناهندگان خدمات و شرایط مطلوبی برای اتباع و پناهندگان حاضر در استان فراهم شود.



حمید سیلاوی افزود: ادامه این ارتباط و استمرار خدمات رسانی به پناهندگان به خصوص پناهندگان افغانی و عراقی نیازمند برقراری یک همکاری دو جانبه و مستمر بین اداره اتباع استان و کنیساریای پناهندگان است.



وی اظهار کرد: ایران با اندیشیدن تمهیدات لازم آمادگی هر گونه حمایت از پناهندگان و اتباع خارجی را در زمینه های گوناگونی مانند توریستی و زیارتی و همچنین فراهم کردن شرایط اقامت موقت را بر طبق قوانین و مقررات موجود در کشور دارد.



نماینده کمیساریای عالی پناهندگان خارجی نیز در این مراسم با تبریک به انتصاب حمید سیلاوی به سمت مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی گفت: از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در ارایه خدمات و ایجاد شرایط مطلوب برای اقامت پناهندگان و اتباع خارجی تشکر می کنم.



احمد آدم در پایان خواستار تداوم هر چه بیشتر این همکاری ها بین دو طرف در راستای خدمت رسانی به اتباع خارجی شد.