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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

مدیر کل اتباع خارجی خوزستان با نماینده کمیساریای پناهندگان خارجی دیدار کرد

مدیر کل اتباع خارجی خوزستان با نماینده کمیساریای پناهندگان خارجی دیدار کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان خارجی شهرستان اهواز دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان در این دیدار که شامگاه سه شنبه در اداره اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد، گفت: در سالهای گذشته سعی بر این بوده است که با برقراری ارتباط بهینه بین این اداره و کمیساریای عالی پناهندگان خدمات و شرایط مطلوبی برای اتباع و پناهندگان حاضر در استان فراهم شود.

حمید سیلاوی افزود: ادامه این ارتباط و استمرار خدمات رسانی به پناهندگان به خصوص پناهندگان افغانی و عراقی نیازمند برقراری یک همکاری دو جانبه و مستمر بین اداره اتباع استان و کنیساریای پناهندگان است.

 وی اظهار کرد: ایران با اندیشیدن تمهیدات لازم آمادگی هر گونه حمایت از پناهندگان و اتباع خارجی را در زمینه های گوناگونی مانند توریستی و زیارتی و همچنین فراهم کردن شرایط اقامت موقت را بر طبق قوانین و مقررات موجود در کشور دارد.

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان خارجی نیز در این مراسم با تبریک به انتصاب حمید سیلاوی به سمت مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی گفت: از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در ارایه خدمات و ایجاد شرایط مطلوب برای اقامت پناهندگان و اتباع خارجی تشکر می کنم.

احمد آدم در پایان خواستار تداوم هر چه بیشتر این همکاری ها بین دو طرف در راستای خدمت رسانی به اتباع خارجی شد.

کد مطلب 2198175

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