جواد رفائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: کارگاه آموزشی کاریکاتور در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این کارگاه که به صورت یک روزه برگزار شد چهره نلسون ماندلا، توسط محمود آزادنیا از هنرمندان کاریکاتوریست برجسته کشورمان به تصویر کشیده شد.

رفائی ابراز کرد: این هنرمند عضو فعال دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی است و تا به حال جوایز معتبری را از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی مانند در زمینه کاریکاتور و نقاشی به دست آورده است.

وی همچنین از اجرای نمایش "شب حادثه" در حوزه هنری خراسان رضوی خبر داده و افزود: این نمایش به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی اجرا می‌شود.

رفائی عنوان کرد: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مجید بخششیان و با حمایت حوزه هنری خراسان رضوی از 26 آذرماه اجرا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان ابراز کرد: نمایش " شب حادثه "برداشتي آزاد از وقايع شب عاشورا است که در آن سعی شده به دور از مستقيم‌ گويي مضاميني که مباحث روز است را با مخاطب بازگو شود.

وی تصریح کرد: نمایش "شب حادثه" از 26 آذرماه تا 13دی ‌ماه در حوزه هنری خراسان رضوی اجرا می شود.