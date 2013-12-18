اعلام فراخوان وزارت صنعت برای کمک به صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد به نیا با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت خودرو در کنار صنعت قطعه برای حدود یک میلیون نفر از شهروندان ایجاد اشتغال کرده اما جایگاه این صنایع آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ملی کشورها در حدی است که در بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا تسهیلات بلاعوضی را در اختیار خودروسازان خود مانند جنرال موتورز، پژو و رنو قرار دادند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه با این حال در ایران توجهی به اهمیت و نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملی نشده است، تصریح کرد: هنوز تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه سال گذشته به خودروسازان پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: از آن سو نیز سیستم بانکی رفتار درستی با واحدهای تولیدی بالاخص خودروسازان و قطعه سازان نداشته و به بهانه های مختلف مانند داشتن تسهیلات معوق و سپردن وثیقه ملکی از پرداخت تسهیلات خودداری می کند.

به نیا افزود: در کنار آن سازمان امور مالیاتی نیز فشار زیادی به واحدهای قطعه سازی وارد می کند که نمونه بارز آن نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قطعه سازان می باشد که به رغم توافقات صورت گرفته، این سازمان از اصلاح رویه خود خودداری کرده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند خطاب به دستگاه های دولتی مربوطه فراخوانی را برای کمک به صنعت خودرو و قطعه اعلام کند، تصریح کرد: وزارت صنعت باید از این دستگاه ها بخواهد به جای مقابله با تولید، با تسهیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات شرایط را برای فعالیت صنایع قطعه و خودروسازی کشور تسهیل کنند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تا دیر نشده این فراخوان اعلام و صنعت خودرو و قطعه از چرخه باطل کمبود نقدینگی، افت تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش فروش خارج شود.