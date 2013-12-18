تجلیل از دست اندرکاران حمل و نقل عمومی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تبریز شامگاه سه شنبه در سخنانی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران حمل و نقل عمومی استان گفت: با توجه به اهمیت حمل و نقل بویژه در حوزه حمل و نقل شهری و عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است بایستی با اجرای طرح های نوین و استفاده از روش های پیشرفته تسهیل حمل و نقل عمومی، نسبت به کاهش مشکلات این حوزه که با اسایش مردم ارتباط مستقیم دارد، اقدام کنیم.

صادق نجفی در ادامه به لزوم تغییر در بخش های مختلف حوزه حمل و نقل تبریز اشاره و خاطر نشان کرد: اگر به دنبال ارتقای وضعیت حمل و نقل عمومی تبریز هستیم بایستی نسبت به استفاده از مدیریت هوشمند مالی در بخش های مختلف این حوزه توجه جدی داشته باشیم.

در بخش دیگری از این مراسم شهرام دبیری رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز از برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه حمل و نقل عمومی تبریز خبر داد و گفت: برای ساماندهی حوزه حمل و نقل عمومی تبریز کارهای کارشناسی متعددی صورت گرفته و بر همین اساس برنامه پنج ساله ای برای کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی تبریز در شورای شهر تنظیم و به تصویب رسیده است.

ایران آهور از دیگر اعضای شورای شهر تبریز نیز در این مراسم به طرح جامع ترافیک تبریز اشاره و تصریح کرد: طرح جامع ترافیک تبریز و نیز طرح جامع عبور و مرور عابرین پیاده در سال آینده اجرایی می شود.

در بخش دیگری از مراسم تجلیل از دست اندرکاران حمل و نقل عمومی تبریز، رییس پلیس راهور آذربایجان شرقی بر لزوم فرهنگسازی و آموزش در حوزه حمل و نقل تاکید کرد.

سرهنگ ناصر میکائیلی در این مراسم گفت: اگر بدنبال ساماندهی حمل و نقل عمومی و داشتن ترافیکی روان و کم خطر هستیم، باید نسبت به مقوله مشارکت عمومی در این حوزه و آموزش مسایل راهنمایی و رانندگی به مردم توجه ویژه ای داشته باشیم.