به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نظری افزود: کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان همزمان با آغاز اربعین حسینی ویژه برنامههایی را با محوریت عاشورا و آشنا کردن کودکان با فلسفه عاشورا برگزار میکنند.
وی با اشاره به اینکه در اربعین حسینی نیز برنامههای مختلفی در سطح مراکز برگزار میشود اظهار داشت: در همین راستا فضاسازی کانونها با محوریت عاشورا و فلسفه قیام امام حسین(ع) در محل کانونها انجام شده است.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نجوانان استان زنجان به قصهگویی با موضوع عاشورا توسط مربیان کانونها اشاره کرد و یادآور شد: در مرکز شماره یک معرفی کتاب با موضوع عاشورا از انتشارات کانون اجرا میشود.
نظری به برگزاری نمایشگاهی از این کتب در این مرکز اشاره کرد و گفت: در روزهای یکم یا سوم دیماه امسال دانشآموزان مدارس برای بازدید از این نمایشگاه دعوت خواهند شد.
وی همچنین به برپایی نمایشگاهی با عنوان "اسطوههای صبر" در مرکز شماره 2 در شهر زنجان اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه نیز تصاویری از زندگینامه حضرت زینب(س) به نمایش گذاشته میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان همچنین افزود: ویژهبرنامه دعوت از مداحان برای اجرای مراسم سوگواری و عزاداری در محل مراکز، از دیگر برنامههای اربعین حسینی است.
وی به اجرای برنامه نمایش فیلم با موضوع عاشورا در مرکز شماره سه اشاره کرد و یادآور شد: این برنامهها در راستای آشنایی کودکان با فلسفه عاشورا برگزار میشود.
نظری همچنین به انتشار فراخوان آموزش قصهگویی ویژه مربیان مهدها و والدین خبر داد و گفت: این دورهها در راستای آشنایی این افراد با نحوه قصهگویی و جذابیتهای آن اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند تا 15 دی برای شرکت در این دورهها ثبتنام کنند.
وی افزود: در شهر زنجان پنج مرکز، یک کتابخانه سیار روستایی، یک کتابخانه شهری و یک کتابخانه پستی و 15 مرکز نیز در شهرستانهای استان زنجان فعال است.
تسطیح 426 کیلومتر از مسیر خط لوله نفت منطقه شمالغرب
رئيس واحد تعميرات خط منطقه شمالغرب، از تسطیح 426 کیلومتر از مسیر خط لوله نفت منطقه شمالغرب خبر داد.
مجتبی کریمی با اعلام اين خبر گفت: تسطيح مسير خطوط لوله "14 و "16 از كيلومتر 310 الي 607 به طول 297 كيلومتر و تسطيح مسير خط لوله "12 تبريز ـ سراب از كيلومتر صفر الي 80 به طول 80 كيلومتر از مسيرهاي مورد تسطيح است.
وي از تسطيح مسير خط لوله "10 اردبيل ـ سراب از كيلومتر 227 الي 186 به طول 41 كيلومتر خبر داد و خاطرنشان كرد: خط "8 اردبيل به سمت نيروگاه سبلان از كيلومتر صفر الي 8 به طول 8 كيلومتر از ديگر خطوطي است كه در سالجاري مورد تسطيح قرار گرفت.
رئيس واحد تعميرات منطقه شمالغرب آزادسازي حریم خطوط لوله و رفع تجاوز از سوي افراد حقيقي و حقوقي را مهمترين اهداف تسطيح برشمرد و اظهار کرد: اجرای طرح تسطیح مسیر با هدف دسترسی به مناطق در معرض خطر خط لوله انجام میشود.
کریمی تصریح کرد: جلوگیری از تجاوزات و مرتفع کردن تجاوزات انجام شده، عدم تردد ماشینآلات سنگین، مشخص نمودن مسیر دقیق خطوط و از بین بردن ضایعات جمعآوری شده در مسیر خطوط لوله، از دیگر مزایای تسطیح به شمار میرود.
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان زنجان
همزمان با هفته پژوهش در مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان زنجان تجلیل شد.
در این مراسم که با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه، جمعی از دانشجویان و روسای مراکز و واحدها برگزار شد، 10 پژوهشگر برتر این دانشگاه در بخش دانشجویان و اساتید لوح تقدیر و جوایزی دریافت کردند.
صادق بیات نویسنده کتاب لذت آگاهی، پرویز صیادی با ارائه مقاله "نقش گردشگری الکترونیک “e-tourism” و فناوری اطلاعات در معرفی شهر تاریخی سلطانیه و افزایش جذب گردشگر"، حسن مجلل با مقاله ساخت فاصله انداز به روش ته نشینی و خانمها شیما محمدی با مقاله نقش سازمان های بین اللملی در مبارزه با تروریسم ICC و پریسا استجلو با مقاله کرم سرب خوار به عنوان دانشجویان پژوهشگر برتر این دانشگاه شناخته شدند.
همچنین در این مراسم از پژوهشگران برتر اعضای هیئت علمی 9 مرکز و واحد پیام نور استان نیز به ترتیب سید سعید صفوی، حسن کرمی، محمد بخشایش کشاورز و خانمها فوزیه مقدمی و سوناز نصیری معرفی و لوح تقدیر دریافت کردند.
