به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته فردا پنجشنبه با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مسئولان انجمن ها و اتحادیه های مربوطه ،در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش می یابد.



در این نمایشگاه بزرگ بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 15 کشور جهان ، حضور و مشارکت دارند.



در بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته ؛ شرکت های داخلی و خارجی ضمن عرضه جدیدترین و نوین ترین دستگاههای چاپ ، دستگاههای بسته بندی ، دستگاهها و تجهیزات کد گذاری ، دستگاههای پلمپ صادراتی و کالاها و اجناس مخصوص بسته های داخلی و صادراتی ؛ روش های نوین بسته بندی کالاها برای جذب مخاطبات و بازارهای صادراتی را نیز ارائه خواهند کرد.



بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته‌بندی تهران ، امسال شاهد رشد ۱۲۰ درصدی حضور شرکت‌های خارجی است و از بین 500 شرکت حاضر در این نمایشگاه حدود 80 شرکت خارجی و مربوط به 15 کشور ؛ چین، امارات، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا ، کره جنوبی، هند، ژاپن، سوئد ، سوئیس ،انگلستان، اتریش، آلمان و فرانسه هستند که نوین ترین و جدیدترین تجهیزات ، تولیدات و خدمات خود را ارائه و عرضه کرده اند .



این نمایشگاه را شرکت صنوف تهران و خدمات فنی ایران ؛ با همکاری اتحادیه صنف چاپخانه‌داران، اتحادیه لیتوگرافان، اتحادیه صحافان و انجمن کارتن ورق ایران ، در 10 سالن اصلی و بزرگ محل دائمی نمایشگاهها و در فضائی بالغ بر 35 هزار متر مربع برگزار می کند.



35 درصد از فضای نمایشگاه امسال در اختیار بخش ماشین‌آلات چاپ ؛ 30 درصد در اختیار ماشین آلات بسته‌بندی و 35 درصد نیز در اختیار دیگر بخش های مرتبط ، قرار گرفته است.



در حاشیه این نمایشگاه یک همایش علمی و چهار کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف صنعت چاپ و بسته بندی و نقش و جایگاه مهم آن در توسعه صنعتی و صادراتی کشور ، برگزار خواهد شد.



قرار است در طول چهار روز برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته؛ شش هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای ترکیه ، هند ، عراق ، افغانستان ، امارات و چین از آن بازدیدکنند.



امسال برای نخستین بار در محل نمایشگاه آموزش پیشرفته اوپراتوری چاپ همزمان نیز در محل نمایشگاه ارائه و به متخصصان صنعت چاپ کشور که در این دروه چهر روز شرکت کنند گوهینامه برتر چاپ اوپراتوری داده خواهد شد.

علاقه مندان می توانند از 28 آذر ماه تا یکم دی ماه ، هر روز از ساعت 9 تا 17 با حضور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، از این نمایشگاه بازدید کنند.