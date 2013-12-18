ابراز نگرانی بسیج دانشجویی از حکم دادگاه لاهه پیرامون قرارداد کرسنت

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه خود خطاب به رئیس جمهور تاکید کردند نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

"همانطور که مستحضرید مرحله سوم و نهایی دادگاه لاهه پیرامون قرارداد نفتی-گازی کرسنت ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. در خصوص این مسئله، نگرانی‌هایی وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود.

قریب به 12 سال پیش قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات منعقد شد که مفاد این قرارداد مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد.

سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد پرداختند و تمامی آنها با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی متفق‌القول بیان کردند که این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و باید لغو شود.

جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های 80 و 81 طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود.

این قرارداد با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. لغو یک‌طرفه قرارداد توسط ایران منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه دنبال می‌کرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد.

خوشبختانه با پیگیری و گزارشات مسئولان اطلاعاتی و قضایی کشور در سال‌های اخیر، وجود فساد در این پرونده دو مرتبه در دیوان بین المللی لاهه مورد تأیید قرار گرفت و شکایت شرکت کرسنت بر ضد کشورمان به نتیجه ای نرسید. با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است؛ انتظار می‌رفت که وزارت نفت، سومین گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد کرسنت را برای دادگاه لاهه ارسال کرده و رای دادگاه را به نفع ایران قطعی کند.

با این وجود، وزارت نفت تعللی درخور تامل در ارسال لایحه مذکور داشت و نهایتا بعد از دو مرتبه تمدید مهلت ارسال لایحه و با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت ملزم شد لایحه نهایی را در اسرع وقت به دیوان لاهه ارسال کند.

نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود 6 میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد.

با توجه به حسن سابقه جنابعالی در این زمینه که نامه‌های سال 80 و 81 شما موید آن است؛ جنبش دانشجویی انتظار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مطروحه را دارد.

جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیئت مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد.

بدیهی است که در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاییه از پای نخواهد نشست."