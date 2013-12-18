وحدت حوزه و دانشگاه راهبردی سازنده در قالبی شعاری/ سکولارمنشی مهمترین مانع تحقق وحدت

به گزارش خبرنگارمهر، اگر تاریخ جوامع بشری را بررسی کنیم متوجه می‌شویم انقلاب‌ها براساس تصور عامیانه به معنای تکامل تاریخ یک ملت نیست بلکه انقلاب‌ها در حقیقت آغاز گر مسیر پیشرفت و مقدمه ای برای توسعه ملت‌ها هستند و انقلاب اسلامی ایران که در سال 57 اتفاق افتاد هم از این قاعده مستثی نیست.

مردم ایران پس از سال 57 متوجه شدند که برای اداره کشور خود نیازمند راهبردها و ساختارهایی هستند که با توجه به فرهنگی که در آن زمان بر کشور ما حاکم بود حوزه و دانشگاه دو رکن اساسی برای تولید فکر و ایجاد ساختارها و کارکردهایی مورد نیاز مردم بودند که علاوه بر اداره نظام موجب پیشبرد و بقا کشور در صحنه جهانی می‌شدند.

اما مانع بزرگی برای تحقق این منظور وجود داشت زیرا دانشگاه‌ها به عنوان مراکز اصلی تولید فکر و علم با قواعد علم غربی و دانش‌های بیگانه برون مرزی به طور کامل آمیخته شده بودند و هر مدل و چارچوبی که در راستای مسایل و مشکلات جامعه ارایه می‌کردند از مبانی و محورهایی گرفته می‌شد که با ساختار جامعه اسلامی ما هیچ سنخیتی نداشت.

برهمین اساس طبق رهنمودهای امام خمینی(ره) و کسانی که حوزه و دانشگاه را تجربه کرده بودند وحدت حوزه و دانشگاه به‌عنوان راه حلی برای ارایه این مشکل مطرح شد و آنها می‌خواستند با ایجاد پیوند و همبستگی میان حوزه به عنوان نماد تولید فکر و علم اسلامی و همچنین دانشگاه زمینه تولید علم وساختارسازی را درکشور مطرح کنند اما زمانی که سران استکبار به آثار مثبت وحدت حوزه و دانشگاه پی بردند با ترور پرچمداران این جریان یعنی شهید مفتح،شهید مطهری و شهید بهشتی سعی کردند این جریان را متوقف کنند.

پس از آغاز جنگ تحمیلی و پس از آن به دلیل خسارات و مشکلات ناشی از این جنگ این موضوع در اولویت پایین قرار گرفت و دانشگاه با اسلامی کردن ظاهر خود به روند استفاده از محتوای علمی غربی ادامه داد و این روند تا سال های اخیر نیز ادامه داشت اما در زمان کنونی با توجه به اهمیت روز افزون مهندسی فرهنگی و تولید علم واتکا به پیشرفت بر مبنای توسعه علوم بومی و اسلامی و تاکیدات مقام عظمای ولایت باردیگر مسئله وحدت حوزه و دانشگاه پررنگ تر از گذشته خود را نشان داده ولی نگاه غلط حوزه و دانشگاه به یکدیگر ، نقشه های استکبار و ترویج تفکر سکولار منشی و انزواگرایی در حوزه و دانشگاه موجب شده سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه چندان محقق نشود و تنها به وحدت ظاهری مانند تدریس دورس معارف و ایجاد کمیته های فرهنگی اکتفا شود.

نگرش توحیدی نقطه اساسی وحدت حوزه و دانشگاه

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، نگرش توحیدی و جامع به مسایل جوامع بشری را مهم ترین نقطه وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: نگاه سکولارمنشی و فتنه انگیزی های استکبار مهم ترین مانع پیش روی وحدت حوزه و دانشگاه است.

حجت الاسلام کاظم لطفیان، با بیان این که امروزه مهندسی فرهنگی و اتکا به دانش بومی و اسلامی یکی ازمهم ترین مسیرها برای پیشرفت و تعالی کشور است، گفت: اسلامی سازی علوم انسانی و دست یابی به الگوی سبک زندگی اسلامی و ایرانی که ازمهم ترین متدهای مهندسی فرهنگی هستند تنها با تحقق وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در نظام اسلامی دو رکن اساسی برای تعالی کشور هستند،تصریح کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای فداشدن و اطاعت یکی از دیگری نسیت بلکه تحقق وحدت حوزه و دانشگاه به معنای حاکم شدن نگرش جامع توحیدی بر این دونهاد برای تولید فکر و ایجاد ساختارها و راهکارهایی منطبق براساس شرایط ملی و مذهبی برای حرکت کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به این که پویایی جامعه در گرو پویایی حوزه و دانشگاه است، گفت: حوزه و دانشگاه زمانی می توانند پویا باشند که دانشگاهیان براساس تعالیم حوزویان و حوزویان براساس دانش دانشگاهیان اقدام به تولید فکر و ساختارها و چارچوب هایی مفید برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف کشور کنند.

رواج مدرک گرایی و منطبق نبود تدریس علوم دینی با نیاز و واقعیت های جامعه

حجت الاسلام لطفیان با بیان این که اسلامی نبودن علوم انسانی یکی از مهم ترین موانع تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است، گفت: در کشور ما دانشگاه ها که باید منشا تولید علم باشند به حقیقت مرکز تولید علم نیستند.

وی بیان داشت: درحال حاضر دانشگاه ها به دستگاه و محلی برای بازگردانی و ترجمه محتوا و اندیشه غربی تبدیل شده اند که این محتوا به دلیل رویکرد سکولارمنشی و جدا کردن دین از سایر حوزه های زندگی انسان ها نه تنها فاصله حوزه و دانشگاه را زیاد کرده است بلکه موجب تربیت انسان های غرب زده شده که این انسان ها نه تنها برای کشور سودی ندارند بلکه در بسیاری از موارد بازوی اجرایی اهداف غرب در کشور بوده و ضررهای جبران ناپدیزی به چارچوب حکومت وارد می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به این که مدرک گرایی از دیگر مشکلاتی است که دانشگاه ها را از حوزه ها دور کرده است، گفت: داشتن تفکر سنتی و تدریس مباحث دینی بودن توجه به نیازهای و واقعیت های جامعه و توجه به ظاهر دانشگاه ها از جمله مواردی است که فاصله حوزه ها را از دانشگاه زیاد کرده است.

وی بیان داشت: تدریس دروس معارف در دانشگاه ها، تاسیس حوزه علمیه علوم اسلامی دانشگاهیان( حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی) و تصویب سند چشم انداز دانشگاه اسلامی از مهم ترین اقداماتی است که در سال های اخیر در راستای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته است.

رهنمودهای رهبری و ایجاد کارگروه تخصصی وحدت راهکاری برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه حرکت در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه یک حرکت درازمدت است، تصریح کرد: توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایجاد کارگروه های تخصصی وحدت با قدرت اجرایی و مانور و تصویب قانون در زمینه وحدت از مهم ترین راهکارهای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است.

لطفیان با بیان این که در خراسان جنوبی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی باحضور اساتید حوزه ودانشگاه ، برگزاری طرح های ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه ها با رویکرد تدریس علوم انسانی اسلامی در عمل موجب افزایش نزدیکی حوزیان و دانشگاهیان شده است، گفت: ایجاد ارتباط بیشتر میان حوزه و دانشگاه نیازمند تغییر نگر ش هرچه بیشتر حوزیان ودانشگاهیان به یکدیگر است.

وی با بیان این که استقبال پرشور دانشجویان در دانشگاه از مبلغان نشانه علاقه دانشجویان برا ی فراگیری معارف حوزوی است، گفت: در خراسان جنوبی بسیاری از حوزویان علاوه بر فراگیری دروس حوزی در دانشگاه ها در سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم ویژه سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله نوری همدانی در بیرجند خبرداد و گفت: وحدت حوزه و دانشگاه تنها به یک روز اختصاص ندارد بلکه حوزویان و دانشگاهیان باید در تمام طول سال برای این وحدت تلاش کنند.

وی یادآورشد: دلیل ترس استکبار از وحدت حوزه و دانشگاه این است که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای تربیت انسان های وارسته و کلید سعادت مادی و معنوی بشریت است.

وحدت حوزه ودانشگاه سرمنشا ایجاد افق‌های تازه وتئوریک در مسیرتوسعه کشور

مدیرگروه فلسفه و معارف دانشگاه بیرجند در گفتگو با مهر، با بیان این که وحدت حوزه و دانشگاه نوید بخش افق‌های جدید تئوریک در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است، گفت: دانشگاه ها با تولید علم به مسایل دنیوی زندگی انسان ها توجه دارد و حوزه به مسایل اخروی و وحدت حوزه و دانشگاه موجب تربیت انسان‌هایی می‌شود که علاوه بر توجه به سعادت دنیوی به سعادت اخروی خود نیز توجه می کنند.

حجت الاسلام محمد هادی شهاب با بیان این که امام خمینی دانشگاه متکی به علوم اسلامی را مبدا تحولات معنوی در سرنوشت انسان‌ها می‌دانند، بیان کرد: اسلامی شدن دانشگاه ها تنها با کمک وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد می شود.

مدیرگروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بیرجند با اشاره به این که متاسفانه وحدت حوزه و دانشگاه در حد یک شعار باقی مانده است، تحجر و سکولار منشی را مهم ترین مانع تحقق این وحدت عنوان کرد.

خروج حوزه از انزوا و اسلامی کردن علوم دانشگاهی خواسته رهبری برای دست یابی به وحدت

وی با اشاره به اینکه عمل به سند چشم انداز دانشگاه اسلامی دانشگاه ر ابه وحدت با حوزه ها نزدیک می کند، گفت: انسان زمانی به کمال می رسد که علاوه بر تقویت عقلی به تربیت روحی خود نیز اهمیت دهد.

مدیرگروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بیرجند روز وحدت حوزه و دانشگاه را بهترین فرصت برای دانشگاهیان وحوزویان برای واکاوی نقش وحدت آنها در یک نشست نسبت به اهدافشان برای تعالی جامعه عنوان کرد.

حجت الاسلام شهاب ادامه داد: خروج حوزه از انزوا و اسلامی کردن علوم دانشگاهی مهم ترین محور مورد نظر مقام معظم رهبری برای دست یابی به وحدت است.

وی یادآورشد: ایجاد یک کمیته دایمی برای بررسی روند وحدت حوزه و دانشگاه و عمل به سند چشم انداز دانشگاه اسلامی در هر استان ضروری است.