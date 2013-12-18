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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

خسروی:

سطح كيفي مسابقات قرآني خراسان رضوي در نیشابور بالا است

سطح كيفي مسابقات قرآني خراسان رضوي در نیشابور بالا است

نیشابور- خبرگزاری مهر: ناظر سی و ششمین دوره مسابقات قرآني اداره‌کل اوقاف خراسان رضوی گفت: سطح برگزاري مسابقات قرآني در این استان از لحاظ كيفي نسبت به ديگر استان‌ها بسیار بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر اصغر خسروي قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تعداد شرکت‌کنندگانی كه ثبت‌نام كرده‌اند نیز نسبت به طول اين 36 دوره مسابقات بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: استان خراسان رضوي جزء استان‌هاي الف است و قطعا سه نفر سهميه در رشته‌هاي قرائت و حفظ كل خواهد داشت و در رشته‌هاي ترتيل و حفظ 20 جزء دو نفر كه البته ممکن است طبق تصميماتي كه گرفته خواهد شد اين سهميه‌ها اضافه شود و قابل تغيير خواهد بود.

كارشناس مسابقات قرآني در حاشيه مسابقات قرآني بیان کرد: ویژگی امسال این است که این آخرين دوره مسابقات استاني است كه در استان خراسان رضوي برگزار مي‌شود و بعد از آن قرار است سهميه بندي براي مسابقات كشوري صورت گيرد و سهميه استان‌ها اعلام می‌‌شود.

خسروي ادامه داد: ظرفيت نيشابور به لحاظ امكانات سخت افزاري، نرم افزاري، خوابگاه براي شرکت‌کنندگان و داوران و محل برگزاري مسابقات100 درصد نسبت به ساير شهرستان‌هاي استان بهتر بود و به‌عنوان ميزبان انتخاب شد.

وی يادآور شد: همت و پيگيري اداره اوقاف و امور خيريه نيشابور نیز عامل موثری در تصميم‌گیری برای برگزاری اين دوره از مسابقات در نيشابور بود.

مقام اول بيست و ششمين دوره مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن ايران گفت: سطح مسابقات استان خراسان رضوی را کمتر از مسابقات کشوری نمی‌بینم و اگر چهار یا پنج قاری از استان‌های دیگر کشور را به جمع حاضر اضافه کنیم می‌توان گفت همان مسابقات کشوری است.

سیدمحمدجواد حسینی افزود: قراء خراسان رضوی با توجه به نزدیکی سبک‌شان به قراء مصری در کشور متمایز، ممتاز و شناخته شده هستند.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی با بسیاری از استان‌های کشور در پرورش قراء قابل قیاس نیست، اظهار داشت: در بسیاری از مواقع در مسابقات کشوری فضایی ایجاد می‌شود که قراء دیگر استان‌ها در کلاس‌های آموزشی قاریان خراسانی شرکت کرده و روش‌های جدید را آموزش می‌بینند.

عضو مؤسسه‌ فرهنگي جامعه قاريان قرآن مشهد ادامه داد: بنا به گفته مقام معظم رهبری، مشهد نیز به‌عنوان مهد قرآن در کشور شناخته می‌شود و به برکت وجود امام رضا(ع)، وجود فضاهای مناسب برای قراء و همچنین جلسات مختلف، در سطح کشور مثال‌زدنی است.

حسینی با اشاره به فضای قرآنی ایجاد شده در نیشابور و به‌خصوص قاریان حاضر در مسابقات، عنوان کرد: پرسش‌های قاریان حاضر در مسابقات نشان از تلاش برای یادگیری و انگیزه بسیار بالا برای آموختن روش‌های جدید قرآنی دارد که نشان از پویایی مسابقات در همه ابعاد می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم با فرهنگ‌سازی و آموزش به مردم کشور، ایجاد وقف قرآنی را در کشور گسترش دهیم می‌توانیم تاثیرات شگرفی در فرهنگ اسلامی خانواده‌ها و جامعه بگذاریم.

این قاری بین‌المللی با بیان اینکه استان خراسان رضوی یکی از قطب‌های اصلی قرآن در کشور است، اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی یکی از با کیفیت‌ترین مسابقات قرآن در جهان اسلام است.

کد مطلب 2198207

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