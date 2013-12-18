سطح كيفي مسابقات قرآني خراسان رضوي در نیشابور بالا است

به گزارش خبرنگار مهر اصغر خسروي قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تعداد شرکت‌کنندگانی كه ثبت‌نام كرده‌اند نیز نسبت به طول اين 36 دوره مسابقات بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: استان خراسان رضوي جزء استان‌هاي الف است و قطعا سه نفر سهميه در رشته‌هاي قرائت و حفظ كل خواهد داشت و در رشته‌هاي ترتيل و حفظ 20 جزء دو نفر كه البته ممکن است طبق تصميماتي كه گرفته خواهد شد اين سهميه‌ها اضافه شود و قابل تغيير خواهد بود.

كارشناس مسابقات قرآني در حاشيه مسابقات قرآني بیان کرد: ویژگی امسال این است که این آخرين دوره مسابقات استاني است كه در استان خراسان رضوي برگزار مي‌شود و بعد از آن قرار است سهميه بندي براي مسابقات كشوري صورت گيرد و سهميه استان‌ها اعلام می‌‌شود.

خسروي ادامه داد: ظرفيت نيشابور به لحاظ امكانات سخت افزاري، نرم افزاري، خوابگاه براي شرکت‌کنندگان و داوران و محل برگزاري مسابقات100 درصد نسبت به ساير شهرستان‌هاي استان بهتر بود و به‌عنوان ميزبان انتخاب شد.

وی يادآور شد: همت و پيگيري اداره اوقاف و امور خيريه نيشابور نیز عامل موثری در تصميم‌گیری برای برگزاری اين دوره از مسابقات در نيشابور بود.

مقام اول بيست و ششمين دوره مسابقات بين‌المللي قرائت قرآن ايران گفت: سطح مسابقات استان خراسان رضوی را کمتر از مسابقات کشوری نمی‌بینم و اگر چهار یا پنج قاری از استان‌های دیگر کشور را به جمع حاضر اضافه کنیم می‌توان گفت همان مسابقات کشوری است.

سیدمحمدجواد حسینی افزود: قراء خراسان رضوی با توجه به نزدیکی سبک‌شان به قراء مصری در کشور متمایز، ممتاز و شناخته شده هستند.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی با بسیاری از استان‌های کشور در پرورش قراء قابل قیاس نیست، اظهار داشت: در بسیاری از مواقع در مسابقات کشوری فضایی ایجاد می‌شود که قراء دیگر استان‌ها در کلاس‌های آموزشی قاریان خراسانی شرکت کرده و روش‌های جدید را آموزش می‌بینند.

عضو مؤسسه‌ فرهنگي جامعه قاريان قرآن مشهد ادامه داد: بنا به گفته مقام معظم رهبری، مشهد نیز به‌عنوان مهد قرآن در کشور شناخته می‌شود و به برکت وجود امام رضا(ع)، وجود فضاهای مناسب برای قراء و همچنین جلسات مختلف، در سطح کشور مثال‌زدنی است.

حسینی با اشاره به فضای قرآنی ایجاد شده در نیشابور و به‌خصوص قاریان حاضر در مسابقات، عنوان کرد: پرسش‌های قاریان حاضر در مسابقات نشان از تلاش برای یادگیری و انگیزه بسیار بالا برای آموختن روش‌های جدید قرآنی دارد که نشان از پویایی مسابقات در همه ابعاد می‌دهد.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم با فرهنگ‌سازی و آموزش به مردم کشور، ایجاد وقف قرآنی را در کشور گسترش دهیم می‌توانیم تاثیرات شگرفی در فرهنگ اسلامی خانواده‌ها و جامعه بگذاریم.

این قاری بین‌المللی با بیان اینکه استان خراسان رضوی یکی از قطب‌های اصلی قرآن در کشور است، اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی یکی از با کیفیت‌ترین مسابقات قرآن در جهان اسلام است.