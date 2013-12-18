وظیفه اصلی ستاد دیه کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، جولایی در جلسه ستاد دیه استان زنجان که با حضور رئیس کل دادگستری استان زنجان ، دادستان و اعضای ستاد در دادگستری زنجان برگزار شد افزود: نعمت قرآن کریم برای انسانها و زندگی سعادتمند ،راه گشاست.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه کشور از سال 1369 با تلاش شهید لاجوردی تشکیل و پایه گذاری شد که یک اقدام بسیار ارزشمند می باشد ، این اقدام خیر و حسنه تا روز قیامت برای شخص و خیرین برکاتی خواهد داشت چراکه بعد از شهید لاجوردی بزرگان و مسولین دیگر تلاشهای زیادی در این ستاد انجام داده اند.

رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه جلسات ستاد دیه کشور با حضور همه اعضا به طور منظم و منسجم برگزار میشود گفت: نظم و انسجام این جلسات در کشور بی نظیر است که ثمرات بسیار خوبی نیز داشته است.

جولایی گفت: هزینه های ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان برای موارد بخصوص خود اختصاص و صرف می شود.

رئیس ستاد دیه کشور ارائه آمار به موقع استانها به ستاد مرکزی ،جهت اطلاع از تعداد و نوع زندانیان جرایم غیر عمد را خواستار شد و گفت: متاسفانه برخی استانها در این زمینه ضعیف عمل می کنند که نیاز به بررسی و اقدام مجدانه می باشد که ما در مرکز با پیگیری و جمع آوری این آمارها جهت ارائه گزارش به مسئولین امر زمینه را برای اختصاص بودجه و تمهیدات لازم جهت آزادی زندانیان بیشتر جرایم غیر عمد را فراهم کنیم.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به اینکه با اقدامات ارزشمند ستاد دیه در جهت کمک و مساعدت به مجموعه دادگستری استان در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد زمینه و فرصت برای رسیدگی به سایر پرونده ها فراهم خواهد شد.



مدیرکل زندانهای استان زنجان گفت: در 8 ماهه امسال 89 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در استان زنجان با کمک های مالی ستاد دیه استان از زندان آزاد شدند.

هشدار شرکت آب و فاضلاب شهری استان به شهروندان در خصوص یخ زدگی تاسیسات آب

با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و سردسیر بودن استان زنجان، امکان یخ‌زدگی تاسیسات آب در استان وجود دارد ، مشترکین با تمهیدات لازم از تاسیسات خود محافظت کنند.

مسئول تاسیسات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در بخش خبری محلی (شبکه اشراق ) با اعلام مطلب فوق گفت:با توجه به سردی و کاهش شدید دما ، با تمهیدات لازم از یخ زدگی تاسیسات آبی منازل خود جلوگیری کنند و از انجا که استان زنجان جزو استان‌های سردسیر محسوب می‌شود تاسیسات شرکت آب و فاضلاب نیز در معرض یخ‌زدگی قرار دارد.

اکرمی با اشاره به اینکه عمق یخ‌زدگی در استان زنجان 80 سانتی‌متر برآورد شده تصریح کرد: اگر تاسیسات آب در کمتر از 80 سانتی‌متر باشد، در معرض یخ‌زدگی قرار است.

وی گفت : عایق بندی ( با پشم شیشه )لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند واستفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب ( با قراردادن کیسه ای پر از خاک اره در محفظه کنتور ) که در حیاط نصب شده اند را در طول زمستان از جمله راهکارهایی اعلام کرد که لازم است مشترکان به منظور جلوگیری از یخ زدگی رعایت کنند.