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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

جولایی:

وظیفه اصلی ستاد دیه کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است

وظیفه اصلی ستاد دیه کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دیه کشور ، رسالت اصلی ستاد را کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد برشمرد و گفت:این کمک ها نباید در سایر امورات هزینه شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، جولایی در جلسه ستاد دیه استان زنجان که با حضور رئیس کل دادگستری استان زنجان ، دادستان و اعضای ستاد در دادگستری زنجان برگزار شد افزود: نعمت قرآن کریم برای انسانها و زندگی سعادتمند ،راه گشاست.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه کشور از سال 1369 با تلاش شهید لاجوردی تشکیل و پایه گذاری شد که یک اقدام بسیار ارزشمند می باشد ، این اقدام خیر و حسنه تا روز قیامت برای شخص و خیرین برکاتی خواهد داشت چراکه بعد از شهید لاجوردی بزرگان و مسولین دیگر  تلاشهای زیادی در این ستاد انجام داده اند.

رئیس ستاد دیه کشور  با اشاره به اینکه جلسات ستاد دیه کشور با حضور همه اعضا به طور منظم و منسجم برگزار میشود گفت: نظم و انسجام این جلسات در کشور بی نظیر است که ثمرات بسیار خوبی نیز داشته است.

جولایی گفت: هزینه های ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان برای موارد بخصوص خود اختصاص و  صرف  می شود.

رئیس ستاد دیه کشور ارائه آمار به  موقع  استانها به ستاد مرکزی ،جهت اطلاع از تعداد و نوع زندانیان جرایم غیر عمد را خواستار شد و گفت: متاسفانه  برخی استانها در این زمینه  ضعیف عمل می کنند که نیاز به بررسی و اقدام مجدانه می باشد که ما در مرکز  با پیگیری و جمع آوری این آمارها جهت  ارائه گزارش به مسئولین امر زمینه را برای اختصاص بودجه و تمهیدات لازم جهت آزادی زندانیان بیشتر جرایم غیر عمد را فراهم کنیم.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به اینکه با اقدامات ارزشمند ستاد دیه در جهت کمک و مساعدت به مجموعه دادگستری استان در راستای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد زمینه و فرصت برای رسیدگی به سایر پرونده ها فراهم خواهد شد.

مدیرکل زندانهای استان زنجان گفت: در 8 ماهه امسال 89 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در استان زنجان با کمک های مالی ستاد دیه استان از زندان آزاد شدند.

هشدار شرکت آب و فاضلاب شهری استان به شهروندان در خصوص یخ زدگی تاسیسات آب

با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و سردسیر بودن استان زنجان، امکان یخ‌زدگی تاسیسات آب در استان وجود دارد ، مشترکین با تمهیدات لازم از تاسیسات خود محافظت کنند.

مسئول تاسیسات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در بخش خبری محلی (شبکه اشراق ) با اعلام مطلب فوق  گفت:با توجه به سردی و کاهش شدید دما ، با تمهیدات لازم از یخ زدگی تاسیسات آبی منازل خود جلوگیری کنند و از انجا که استان زنجان جزو استان‌های سردسیر محسوب می‌شود تاسیسات شرکت آب و فاضلاب نیز در معرض یخ‌زدگی قرار دارد.

 اکرمی با اشاره به اینکه عمق یخ‌زدگی در استان زنجان 80 سانتی‌متر برآورد شده تصریح کرد: اگر تاسیسات آب در کمتر از 80 سانتی‌متر باشد، در معرض یخ‌زدگی قرار است.

وی گفت : عایق بندی ( با پشم شیشه )لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند واستفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب ( با قراردادن کیسه ای پر از خاک اره در محفظه کنتور ) که در حیاط نصب شده اند را در طول زمستان از جمله راهکارهایی اعلام کرد که لازم است مشترکان به منظور جلوگیری از یخ زدگی رعایت کنند.

کد مطلب 2198209

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