نظارتی بر عملکرد تانکرهای حمل فرآورده های نفتی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری پیش از ظهر امروز در ششمین جلسه شورای بهداشت شهرستان آبادان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: تانکرهایی که مبادرت به حمل فرآورده های نفتی می کنند در بسیاری از مواقع اقدام به تعویض روغن موتور خودروهای خود در حاشیه خیابان منتهی به پالایشگاه می کنند که متاسفانه شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان بر این امر هیچ گونه نظارتی ندارد.



وی اظهار کرد: صاحبان این خودروها روغن ها را در کانالهای آب خالی می کنند که این مسئله مشکلات دیگری را نیز در پی دارد.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در بارندگی اخیر در نزدیکی گیت 18 پالایشگاه آبادان پس از اتمام بارندگی حدود 400 تا 500 متر از حاشیه کانال آغشته با این روغنها شده بود که در این خصوص نیز پیگیریهای از سوی شرکت پخش انجام دادیم.



جعفری یادآور شد: طبق قرار و تعهد قبلی شرکت پخش فرآورده های نفتی می بایست نسبت به تامین و نصب یک مخزن جهت جمع آوری روغن سوخته های این تانکرها اقدام کند که تاکنون چنین نشده است.



وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به حساسیت موضوع رعایت و تشدید نظارت بر امر بهداشت در مرز شلمچه گفت: در موضوع قرنطینه در مرز حساسیت خاصی وجود دارد و از این رو اقدامات بهداشتی را به جدیت دنبال می کنیم.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان با تاکید بر افزایش شدت نظارتها و تلاش مضاعف تر در جهت بهبود بهداشت محیط در این مرز افزود: به رغم تعیین منطقه آزاد اروند به عنوان متولی ساماندهی شلمچه اما این سازمان اقدام مناسب و امکانات قابل قبولی را در این منطقه ارائه نکرده است.



جعفری عنوان کرد: شرایط بهداشتی و موضوع جمع آوری زباله و اغذیه فروشی ها در مرز شلمچه رضایت بخش نیست و در این زمینه نیز نامه نگاری هایی با سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده است اما اقدام قانع کننده ای از سوی این سازمان صورت نگرفته است و متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند در این خصوص کم کاری و بی توجهی می کند.



وی تصریح کرد: در زمان حاضر نیروهای پیشگیری و بهداشتی در مرز شلمچه مستقر هستند اما از این پس اقدامات را بیشتر خواهیم کرد.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوعاتی همچون تکمیل هرچه سریعتر کار مسقف نمودن برخی از کانالهای آب سطحی در سطح شهر، رسیدگی به مسئله احشام سرگردان، خانه هایی که احشام را نگهداری می کنند و فروشندگان احشام در حاشیه شهر، اتلاف سگهای ولگرد، برخورد با عرضه کنندگان قلیان در پارکها، رفع زباله های عفونی بیمارستانها و فضای سبز توضیحاتی را ارائه کرد و همکاری بهتر و مناسب تر دستگاههای مربوطه در بخشهای یاد شده را خواستار شد.